Lời khuyên cho những gia đình đang dùng bếp điện để nấu ăn

Bếp điện, bao gồm bếp từ và các loại bếp điện đặt trên mặt bàn, đang được nhiều gia đình sử dụng vì thuận tiện và không cần đốt gas trực tiếp. Tuy nhiên, việc không có ngọn lửa không đồng nghĩa với việc bếp hoàn toàn không có nguy cơ cháy hoặc bỏng. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cảnh báo nấu nướng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây cháy nhà và khuyến cáo người dùng luôn ở trong bếp khi đang nấu.

Đặc biệt, với bếp điện công suất lớn, gia đình cần quan tâm đồng thời đến an toàn khi nấu và an toàn hệ thống điện. Một chiếc bếp hoạt động bình thường vẫn có thể gây sự cố nếu được cắm vào ổ điện quá tải, sử dụng dây điện hư hỏng hoặc đặt quá gần vật liệu dễ cháy.

Đừng cắm bếp điện vào ổ điện đang phải “gánh” quá nhiều thiết bị

Đây là vấn đề đáng chú ý với các loại bếp điện công suất cao. Theo tổ chức Electrical Safety First của Anh, việc cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm hoặc dây nối có thể gây quá tải; tình trạng này đặc biệt đáng lưu ý với những thiết bị sử dụng nhiều điện. Tổ chức này khuyến cáo không nối dây nối này vào dây nối khác và không sử dụng tổng công suất vượt quá mức mà dây nối hoặc ổ cắm được thiết kế để chịu tải.

Vì vậy, gia đình không nên tùy tiện dùng ổ chia hoặc dây nối dài để cấp điện cho bếp, đặc biệt khi cùng lúc ổ đó còn phải cung cấp điện cho nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc hoặc các thiết bị công suất lớn khác. Nếu ổ cắm có dấu hiệu nóng bất thường, có mùi nhựa cháy, tia lửa, vết cháy sém hoặc aptomat thường xuyên nhảy mà không rõ nguyên nhân, nên ngừng sử dụng và kiểm tra hệ thống điện thay vì tiếp tục cố dùng.

Thấy dây điện hoặc phích cắm có dấu hiệu bất thường thì đừng cố dùng tiếp

Dây điện của bếp thường nằm gần khu vực có nhiệt độ cao, dầu mỡ và nước nên cần được kiểm tra định kỳ. Electrical Safety First khuyến cáo người dùng chú ý những dấu hiệu như dây bị sờn, nhựa bị chảy, phích cắm hoặc ổ điện có vết cháy đen, xuất hiện mùi khét, tiếng lách tách hoặc ổ cắm nóng bất thường.

Ảnh minh họa

Một nguyên tắc đơn giản là không tự tiếp tục sử dụng thiết bị khi phần dây, phích cắm hoặc thân bếp đã bị hư hỏng. CPSC cũng khuyến cáo người dùng kiểm tra các thiết bị điện và xử lý những dấu hiệu bất thường để hạn chế nguy cơ điện giật hoặc cháy.

Gia đình cũng nên đặt bếp trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và ở vị trí mà bếp khó bị va đổ. Không để dây điện vắt ngang qua khu vực nấu hoặc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt đang nóng.

Bếp từ không có ngọn lửa nhưng mặt bếp và dụng cụ nấu vẫn có thể gây bỏng

Với bếp từ, nhiệt được tạo ra trực tiếp trong dụng cụ nấu nhờ trường điện từ. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết khi nhấc nồi hoặc chảo khỏi vùng nấu, quá trình gia nhiệt của bếp từ sẽ dừng; tuy nhiên dụng cụ vừa nấu vẫn rất nóng và bề mặt bếp cũng có thể nóng lên do tiếp xúc với nồi chảo nóng.

Do đó, gia đình không nên coi bếp từ là “bếp lạnh” chỉ vì không nhìn thấy dây mayso đỏ hoặc ngọn lửa. Sau khi nấu, cần chú ý cảnh báo nhiệt còn lại trên bề mặt bếp và tránh để trẻ nhỏ chạm vào khu vực này.

Nếu gia đình sử dụng bếp từ, cũng cần chọn đúng dụng cụ nấu. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nồi hoặc chảo có đáy phẳng mà nam châm có thể hút thường phù hợp với bếp từ. Không nên cố sử dụng dụng cụ không tương thích chỉ vì muốn tận dụng nồi chảo có sẵn.

Đừng rời khỏi bếp khi đang chiên, đun hoặc nấu thức ăn

Đây là thói quen quan trọng nhất dù gia đình dùng bếp gas hay bếp điện. CPSC khuyến cáo người nấu phải ở trong bếp và quan sát thức ăn, bởi nấu nướng không được giám sát là nguyên nhân hàng đầu của các vụ cháy khi nấu ăn.

Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA) cũng khuyến cáo nếu phải rời khỏi bếp, dù chỉ trong thời gian ngắn, cần tắt bếp. Với những món phải nấu trong thời gian dài, có thể sử dụng hẹn giờ để tránh quên thức ăn đang trên bếp.

Gia đình cũng nên giữ khăn lau, giấy, bao bì thực phẩm, găng tay và những vật dễ bắt lửa tránh xa khu vực nấu. Không mặc quần áo có tay áo quá rộng khi nấu vì chúng có thể vướng vào dụng cụ hoặc tiếp xúc với bề mặt nóng.

Với các gia đình đang dùng bếp điện, an toàn không chỉ nằm ở việc chọn một chiếc bếp tốt mà còn ở cách sử dụng hàng ngày. Không để ổ điện quá tải, kiểm tra dây và phích cắm, giữ khu vực quanh bếp thông thoáng, chú ý bề mặt còn nóng và đặc biệt không rời mắt khỏi thức ăn đang nấu là những nguyên tắc đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ sự cố trong căn bếp gia đình.