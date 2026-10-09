Honda Elevate 2026 ra mắt: Giá quy đổi từ 315 triệu đồng, thiết kế hầm hố hơn, có ghế điện, làm mát ghế, cạnh tranh Xforce, Yaris Cross

Honda Elevate thay đổi diện mạo, tăng vẻ khỏe khoắn

Honda Elevate được sản xuất tại Ấn Độ và ra mắt lần đầu vào năm 2023. Mẫu xe này cũng được xuất khẩu sang Nhật Bản với tên gọi WR-V. Sau ba năm, Honda tiến hành nâng cấp nhằm duy trì sức cạnh tranh của Elevate trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Honda Elevate có bản nâng cấp. Ảnh: Honda

Ở phiên bản mới, điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe. Honda thiết kế lại lưới tản nhiệt theo hướng hầm hố hơn, đồng thời chuyển logo thương hiệu lên nắp ca-pô. Vị trí cũ của logo được thay bằng họa tiết tổ ong, kết hợp các chi tiết trang trí màu đen và dải đèn định vị LED phân đoạn nằm giữa hai cụm đèn pha.

Cản trước vẫn được giữ nguyên thiết kế. Tuy nhiên, các hốc gió giả hai bên được bổ sung chi tiết cùng màu thân xe quanh đèn sương mù. Phần thân và đuôi xe không có thay đổi đáng kể.

Honda cũng bổ sung màu sơn mới Nordic Forest Pearl, mở rộng danh sách màu sắc hiện có.

Thay đổi lớn nằm ở phần đầu xe. Ảnh: HondaThay đổi lớn nằm ở phần đầu xe. Ảnh: HondaThay đổi lớn nằm ở phần đầu xe. Ảnh: HondaThay đổi lớn nằm ở phần đầu xe. Ảnh: HondaThay đổi lớn nằm ở phần đầu xe. Ảnh: Honda

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất ZX+ Black sở hữu diện mạo tối màu, bộ mâm hợp kim 17 inch màu đen và ghế bọc da. Khách hàng có thể lựa chọn thêm các phụ kiện như ốp bảo vệ cản trước, cản sau và cửa xe, cùng các chi tiết trang trí mạ crôm hoặc crôm tối màu.

Nội thất nâng cấp, ghế thông gió xuất hiện ở cả 2 hàng

Bên trong cabin, các chi tiết giả gỗ trên phiên bản cũ được thay bằng vật liệu bọc giả da mở rộng trên bảng táp-lô. Hệ thống đèn viền nội thất cũng được bổ sung, trong khi khu vực điều khiển điều hòa trên cụm điều khiển trung tâm được tinh chỉnh nhẹ. Màn hình giải trí trung tâm dạng độc lập kích thước 10,25 inch tiếp tục được duy trì.

Điểm nhấn lớn nhất là hệ thống ghế thông gió dành cho cả hàng ghế trước và sau. Theo bài viết gốc, đây là trang bị chưa có trên các mẫu xe cùng phân khúc tại thị trường Ấn Độ, vốn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe lớn hơn hoặc đắt tiền hơn.

Tiện nghi bên trong được nâng cấp. Ảnh: HondaTiện nghi bên trong được nâng cấp. Ảnh: Honda

Honda cũng cải thiện khả năng cách âm cho cabin. Các trang bị có thể lựa chọn gồm ghế trước chỉnh điện, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, đèn đọc sách cảm ứng và tính năng khởi động động cơ từ xa.

Về an toàn, tất cả phiên bản đều được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn. Các phiên bản cao cấp có thêm gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và những tính năng hỗ trợ người lái khác.

Các bản cao cấp có tính năng ADAS. Ảnh: Honda

Động cơ giữ nguyên, tiếp tục có hộp số sàn và CVT

Honda không thay đổi hệ truyền động trên Elevate bản nâng cấp. Mẫu SUV dài 4.312 mm, sử dụng nền tảng chung với sedan Honda City, nhưng chỉ có một tùy chọn động cơ xăng không điện hóa.

Động cơ 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT.

Động cơ xe vẫn giữ nguyên từ bản cũ. Ảnh: HondaĐộng cơ xe vẫn giữ nguyên từ bản cũ. Ảnh: Honda

Việc tiếp tục sử dụng hệ truyền động cũ cho thấy Honda tập trung vào nâng cấp trang bị và thiết kế, thay vì thay đổi nền tảng vận hành của mẫu SUV này.

Giá Honda Elevate 2026

Honda Elevate phiên bản nâng cấp đã được mở bán tại Ấn Độ. Giá khởi điểm của bản SV số sàn là 11,8 lakh rupee, tương đương khoảng 315 triệu đồng. Đây là giá quy đổi trực tiếp từ giá bán tại Ấn Độ, chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí phát sinh nếu xe được nhập khẩu sang thị trường khác.

Giá khởi điểm được giữ nguyên so với phiên bản trước, trong khi một số phiên bản còn lại tăng giá nhẹ. Ở đầu bảng, phiên bản ZX+ sử dụng hộp số CVT có giá 18,4 lakh rupee, tương đương khoảng 491 triệu đồng theo cùng tỷ giá. Mức giá này cao hơn phiên bản đặc biệt ADV từng được bán trước đó.

Tại Ấn Độ, Honda Elevate cạnh tranh với nhiều mẫu SUV cỡ nhỏ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Renault Duster và Nissan Tekton. Xét rộng ra Đông Nam Á, phân khúc này còn có các mẫu nổi bật khác là Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.