Mỹ, Đức và Thái Lan đồng loạt báo tin vui cho Việt Nam

Loại hạt này là hạt tiêu.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, trong tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.152 tấn hạt tiêu, thu về gần 164 triệu USD, tương ứng tăng 10,6% về lượng và 10,8% về giá trị so với tháng trước.

Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2026, Việt Nam đã xuất bán gần 217.000 tấn hạt tiêu, với kim ngạch đạt 1,41 tỷ USD. Như vậy, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta tăng 16,2% về khối lượng và tăng 11,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng qua, hạt tiêu xuất siêu đạt 1,09 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 9 tháng năm nay lại giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, với ước đạt 6.507,6 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 9/2026, sản lượng hạt tiêu đã thu hoạch đạt 273,4 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dự báo giá hạt tiêu sẽ tăng khi các doanh nghiệp bắt đầu đợt gom hàng mới, nhất là trong bối cảnh nguồn hàng từ Indonesia, Brazil giảm và lượng hàng tồn kho trong dân không nhiều.

Về cơ cấu thị trường, Mỹ, Đức và Thái Lan vẫn là ba khách hàng lớn nhất mua hạt tiêu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay, khi chiếm thị phần lần lượt 26,7%, 6,1% và 4,4%.

Theo Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 52.738 tấn tiêu, đạt kim ngạch 378,96 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng 10.969 tấn, tương đương với 26,26%; kim ngạch tăng gần 66,76 triệu USD, tăng 21,38%.

Kết quả này cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục đáng chú ý của "vàng đen" Việt Nam. Đáng chú ý, số liệu của Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ cao hơn đáng kể so với Đức (đạt 81,8 triệu USD) và Thái Lan (đạt 61,7 triệu USD).

Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất bán gần 217.000 tấn hạt tiêu, với kim ngạch đạt 1,41 tỷ USD. Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đạt 54.880 tấn, với giá trị 409,60 triệu USD; tương ứng tăng 4,9% về lượng và tăng 5,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất của Mỹ trong 7 tháng đầu năm, với khối lượng 44,12 nghìn tấn, giá trị 330,84 triệu USD. Thị phần hạt tiêu của nước ta trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh từ 69,1% lên 80,4%, trong khi đó tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 70,6% lên 80,8%.

Ngược lại, Mỹ lại giảm mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ Ấn Độ (giảm 17,2%), Indonesia ( giảm 59,3%).

Diễn biến trên cho thấy phần lớn mức tăng nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay là chủ yếu đến từ nguồn cung Việt Nam.

Dù sản lượng tăng, nhưng giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, khi đạt 7.499 USD/tấn. Ngược lại, giá nhập khẩu từ thị trường Indonesia tăng mạnh 18% (đạt 8.691 USD/tấn), từ Trung Quốc tăng 6,2% và Brazil tăng 2,6%.

Thống kê cũng cho thấy tính chung 7 tháng đầu năm 2026, giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Mỹ đạt 7.464 USD/tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ dịp cuối năm

Theo nhận định của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), triển vọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong những tháng cuối năm 2026 vẫn khá tích cực. Cụ thể, với thị phần đã vượt mốc 80%, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị trí nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, theo VPSA dư địa mở rộng thị phần không còn lớn, vì mức thị phần hiện đã ở mức rất cao. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng duy trì nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

VPSA cũng cho rằng, đà tăng xuất khẩu của Brazil cho thấy sự cạnh tranh cao trên thị trường Mỹ. Vì vậy doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm chế biến sâu nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh và duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường này.