Tin vui: Việt Nam lên hạng 51 thế giới, nhiều người vào top ảnh hưởng nhất toàn cầu

Ngày 7/10, nhóm nghiên cứu của GS John Ioannidis (ĐH Stanford, Mỹ) công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, thường được gọi là danh sách "Top 2% nhà khoa học thế giới", dựa trên dữ liệu khoa học Scopus.

Bảng xếp hạng này đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhà khoa học thông qua các chỉ số trích dẫn, trong đó có chỉ số h, chỉ số hm và vai trò tác giả trong các công trình nghiên cứu. Kết quả được chia thành hai danh sách, bao gồm: ảnh hưởng trong một năm và thành tựu trọn đời.

Đáng chú ý, ở danh sách thành tựu trọn đời, Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo. Dẫn đầu về số lượng là Trường ĐH VinUni với 16 nhà khoa học, tiếp đến là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (14), Trường ĐH Duy Tân (13), ĐH Quốc gia Hà Nội (7) và ĐH Bách khoa Hà Nội (6).

Trong số 121 nhà khoa học có địa chỉ nghiên cứu tại Việt Nam được xếp hạng, GS David R. Bangsberg (Trường ĐH VinUni) có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 8.926 thế giới. Xếp thứ hai tại Việt Nam là PGS TS Hoàng Anh Tuấn (Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM), đứng thứ 11.632 thế giới. Tiếp đến là GS J. Kevin Baird (Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford tại Việt Nam), đứng thứ 13.083 thế giới.

Vị trí tiếp theo là GS Đỗ Ngọc Minh, Viện trưởng, Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính tại VinUni, đứng thứ 19.173 thế giới, thứ 450 chuyên ngành trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh. GS có 19.053 lượt trích dẫn, h-index 56. Các hướng nghiên cứu của GS Đỗ Ngọc Minh bao gồm xử lý tín hiệu, tạo ảnh bằng phương pháp tính toán, nhận thức máy.

GS Đỗ Ngọc Minh là một trong 10 nhà khoa học có địa chỉ tại Việt Nam có thứ hạng cao nhất ở bảng xếp hạng trên. Ảnh: VinUni

Đặc biệt, ĐH Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất có hai nhà khoa học trong nhóm 10 người có thứ hạng cao nhất tại Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Đó là GS.TS Trần Xuân Bách, đứng thứ 22.065 thế giới và GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, thứ 27.065 thế giới.

Theo Topscinet, nền tảng độc lập hỗ trợ tra cứu bộ dữ liệu, Việt Nam có 121 nhà khoa học trong bảng toàn sự nghiệp năm 2026, tương ứng tăng 28,7% so với 94 năm ngoái. Kết quả này cũng đưa Việt Nam lên vị trí 51 thế giới về số nhà khoa học top đầu, tăng 5 bậc.

BXH "Top 2% nhà khoa học thế giới" được xây dựng dựa trên những tiêu chí gì?

Bảng xếp hạng do nhóm của GS John Ioannidis (Đại học Stanford) xây dựng từ cơ sở dữ liệu Scopus trên hơn 7 triệu nhà khoa học toàn thế giới.

Theo đó, thứ hạng trên bảng xếp hạng căn cứ vào chỉ số ảnh hưởng tổng hợp c-score, gồm sáu thành phần là tổng số trích dẫn (không tính tự trích dẫn); chỉ số h; chỉ số hm; số trích dẫn của các bài là tác giả duy nhất, tác giả đầu và tác giả cuối. Đáng chú ý, chỉ số này đề cao vai trò dẫn dắt thực chất của nhà khoa học trong công trình, thay vì số lượng công bố hay số lần đứng tên đồng tác giả.

Các nhà khoa học sẽ được phân vào 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Chỉ những người thuộc nhóm 2% dẫn đầu của ngành hoặc 100.000 người có c-score cao nhất thì mới có tên trong danh sách.

Trên thực tế, hiện nay, đây được xem là một trong những bảng xếp hạng cá nhân uy tín và khách quan nhất.