GTINX và Thales chia sẻ giải pháp công nghệ lưỡng dụng, bảo vệ hạ tầng đường sắt trọng yếu

Ngày 8/10/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, GTINX và Thales tham gia trình bày tham luận tại tọa đàm "Hạ tầng kết nối thế hệ mới: Mạng chuyên dùng, thông tin chỉ huy và năng lực ứng phó thông minh". Chương trình nằm trong khuôn khổ Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ hai về Công nghệ Đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam (VRT&CON 2026).

Tại tọa đàm, đại diện hai doanh nghiệp tập trung trao đổi về ứng dụng công nghệ trong vận hành thông minh, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng đường sắt trước những yêu cầu ngày càng cao về an ninh, an toàn hệ thống.

GTINX chia sẻ định hướng phát triển công nghệ lưỡng dụng trong lĩnh vực đường sắt

Với tham luận "Công nghệ lưỡng dụng cho đường sắt: Từ vận hành thông minh đến bảo vệ hạ tầng trọng yếu", đại diện GTINX nhấn mạnh định hướng phát triển các giải pháp công nghệ đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn hạ tầng giao thông.

Tọa đàm về hạ tầng kết nối thế hệ mới tại triển lãm (Ảnh GTINX)

Theo đại diện GTINX, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đường sắt không chỉ phục vụ tự động hóa vận hành mà còn cần đáp ứng yêu cầu giám sát, cảnh báo nguy cơ và hỗ trợ phối hợp xử lý sự cố, góp phần bảo vệ các công trình, hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Cụ thể, các giải pháp giám sát và thông tin liên lạc có thể được khai thác để quản lý, điều tiết hành khách tại nhà ga, theo dõi tình trạng tuyến đường sắt, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ xác minh sự cố, phát hiện nguy cơ xâm nhập hoặc tác động bất thường đến công trình. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ phận vận hành và lực lượng liên quan cũng giúp nâng cao hiệu quả phối hợp ứng phó, hạn chế gián đoạn hoạt động khai thác.

Đại diện GTINX trình bày tham luận "Công nghệ lưỡng dụng cho đường sắt: Từ vận hành thông minh đến bảo vệ hạ tầng trọng yếu" (Ảnh GTINX)

Đại diện GTINX nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ phục vụ đồng thời hoạt động vận hành và bảo vệ hạ tầng cần xác định rõ chức năng, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm an toàn chạy tàu và tuân thủ thẩm quyền trong quá trình triển khai.

Từ yêu cầu thực tiễn, GTINX định hướng nghiên cứu, lựa chọn và từng bước làm chủ các sản phẩm, giải pháp công nghệ lưỡng dụng, kết hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trong đó đường sắt là một lĩnh vực ứng dụng cụ thể.

Thales chia sẻ giải pháp an ninh mạng và thách thức từ công nghệ lượng tử

Cùng phiên tham luận, đại diện Tập đoàn Thales phân tích những thách thức về an ninh mạng đối với hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là các hệ thống giao thông đường sắt hiện đại trong bối cảnh mức độ kết nối và số hóa ngày càng gia tăng.

Trong nội dung về quản lý rủi ro an ninh mạng, Thales giới thiệu phương pháp bảo đảm an ninh mạng ngay từ khâu thiết kế (Cybersecured by Design), tích hợp các yêu cầu bảo mật trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống.

Đại diện của Tập đoàn Thales trình bày tham luận tại VRT&CON’2026 (Ảnh GTINX)

Phương pháp này hướng tới bảo vệ các hệ thống công nghệ vận hành (OT), công nghệ thông tin (IT) và Internet vạn vật (IoT), bao gồm hệ thống tín hiệu đường sắt, giám sát và điều khiển SCADA, viễn thông, phương tiện đường sắt và hệ thống thu vé tự động.

Bên cạnh đó, tại tham luận "Đếm ngược kỷ nguyên lượng tử: Xây dựng nền tảng đáng tin cậy trước nguy cơ phá vỡ hệ mật mã hiện hành", đại diện Thales đề cập những thách thức đối với an toàn thông tin khi công nghệ máy tính lượng tử phát triển. Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các giải pháp bảo mật trước nguy cơ ảnh hưởng đến các hệ mật mã hiện hành trong tương lai.

Tiếp nối hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Sự tham gia của GTINX và Thales tại VRT&CON 2026 là hoạt động tiếp nối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Trước đó, ngày 11/9/2026, tại Pháp, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và an ninh mạng.

Các tham luận tại VRT&CON 2026 góp phần làm rõ khả năng ứng dụng công nghệ trong vận hành và bảo vệ hạ tầng đường sắt, đồng thời tạo điều kiện để GTINX và Thales tiếp tục trao đổi chuyên môn, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Thông qua hoạt động này, GTINX tiếp tục triển khai định hướng phát triển công nghệ lưỡng dụng, tăng cường hợp tác quốc tế và từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia.