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Giá vàng tăng, vì sao người mua lỗ nặng?

| | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (11/10), giá bán vàng miếng SJC ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Tuy nhiên, người mua vàng từ đầu tuần đến nay bán ra vẫn lỗ vì mức chênh lệch giá mua vào - bán ra ngày càng cao.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay.

Thế nhưng, người mua vàng từ đầu tuần bán ra hôm nay tại công ty này lỗ lên đến 1,7 triệu đồng/lượng vì mức chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng miếng SJC lỗ lên tới 1,7 - 2,5 triệu đồng/lượng tính từ đầu tuần đến nay. Ảnh: NY.

Nếu đem vàng miếng SJC bán tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, người dân sẽ lỗ lên đến 2,5 triệu đồng/lượng vì mức chênh lệch tại đây nới rộng 3,8 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý ở mức 141-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 1,2-1,3 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.161 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.070 - 26.170 đồng/USD.

Theo Ngọc Mai

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