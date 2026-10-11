Lãi suất tiền gửi ngân hàng lên trên 9%, Ngân hàng Nhà nước nói tốc độ tăng đang chậm lại

Nhiều ngân hàng trả lãi suất tiền gửi trên 9%

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tiếp tục duy trì ở mức cao, với nhiều ngân hàng chào mời khách hàng mức lãi suất từ 9%/năm, thậm chí lên tới 9,4-9,6%/năm. Đáng chú ý, các mức lãi suất này không chỉ dành cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn mà đã xuất hiện ở nhóm khách hàng có khoản tiền từ vài trăm triệu đồng.

Trao đổi với người viết, chuyên viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết khách hàng có số dư tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng có thể được hưởng lãi suất hơn 9,6%/năm. Ưu đãi áp dụng cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, nhận lãi cuối kỳ, theo cả hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.

Bên cạnh lãi suất cao, NCB còn triển khai chương trình quay số trúng thưởng thuộc sản phẩm Tiết kiệm siêu đặc quyền, dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn. Trong tháng 10, khách hàng có tổng tiền gửi mở mới từ 2 tỷ đồng có cơ hội nhận một trong 5 giải Nhất là căn hộ cao cấp Sun Group trị giá 5 tỷ đồng mỗi giải, hoặc một trong 5 giải Nhì, mỗi giải là một cây vàng 24K DOJI.

Tại ngân hàng số Vikki Bank, chuyên viên cũng chào lãi suất lên tới 9,6%/năm cho khách hàng có số dư từ 500 triệu đồng. Mức này cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất công khai của ngân hàng.

Theo website Vikki Bank, lãi suất niêm yết hiện ở mức 6%/năm đối với các kỳ hạn 6-11 tháng, 6,1%/năm với kỳ hạn 12 tháng và 6,2%/năm với kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng đang công khai 4 mã khuyến mãi, trong đó ưu đãi cao nhất là cộng thêm 2,7%/năm cho khách hàng nữ, áp dụng từ ngày 17/9/2026 đến 31/3/2027 với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng. Nếu cộng ưu đãi này, lãi suất cao nhất đạt 8,9%/năm.

Ngoài hai ngân hàng trên, nhiều nhà băng cũng đang chào mời lãi suất cao thông qua nhân viên tư vấn. Nhân viên MBV hiện chào lãi suất hơn 9%/năm mà không yêu cầu cụ thể về số tiền gửi. Với khoản tiền từ 100 triệu đồng, GPBank chào lãi suất 9,1-9,3%/năm, OCB và BaoVietBank cùng ở mức 9%.

Khoản tiền từ 300 triệu đồng tại SHB và VPBank lần lượt được chào lãi suất 9,1%/năm và 9%/năm. Sacombank cũng có mức 9%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên, cần phân biệt lãi suất được nhân viên tư vấn với lãi suất niêm yết phổ thông, bởi điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo số tiền, kỳ hạn, hình thức gửi và chương trình ưu đãi.

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết ngày 10/10 cho thấy mặt bằng chung thấp hơn đáng kể so với các mức lãi suất được nhân viên các ngân hàng trực tiếp chào mời. Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động bình quân dao động quanh 4,55%/năm, trong đó mức phổ biến nhất là 4,75%/năm. Có 17 ngân hàng áp dụng mức này, gồm Bac A Bank, MBV, PGBank, PVcomBank, OCB, BVBank, BaoVietBank, SaigonBank, Cake by VPBank, VietABank, Sacombank, NCB, MSB, TPBank, VCBNeo, VPBank và BIDV.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Sacombank có mức cao nhất 7,2%/năm, tiếp đến là Bac A Bank với 7,05%/năm. VCBNeo, LPBank, MBV và VPBank cùng niêm yết 7%/năm. Trong khi đó, BIDV áp dụng 6,6%/năm, Agribank 4%/năm, Vietcombank và VietinBank cùng 3,5%/năm; SCB thấp nhất với 2,9%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, Sacombank niêm yết 7,5%/năm; LPBank và SaigonBank cùng đạt 7,2%/năm; Bac A Bank và VPBank cùng ở mức 7,1%/năm. VCBNeo, MBV, PGBank và VIB cùng niêm yết 7%/năm.

Đối với kỳ hạn 24 tháng, Sacombank tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm, LPBank 7,2%/năm và VPBank 7,1%/năm. VCBNeo, MBV và MB cùng áp dụng 7%/năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng số Cake by VPBank đang triển khai đồng thời nhiều chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng gửi tiền. Tùy đối tượng và quy mô khoản tiền gửi, khách hàng có thể được cộng thêm từ 1,6-2,2%/năm, qua đó đưa mức lãi suất tương đương cao nhất lên 9,6%/năm.

NHNN: Áp lực còn lớn nhưng tốc độ tăng lãi suất đã chậm lại

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất vẫn chịu áp lực tăng, song tốc độ tăng đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản xoay quanh mặt bằng mới.

Theo lãnh đạo NHNN, áp lực đối với điều hành chính sách tiền tệ trong nước đến từ cả môi trường quốc tế và nhu cầu tăng trưởng trong nước. Những tháng đầu năm, xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng, chuỗi cung ứng gián đoạn và gia tăng rủi ro lạm phát. Một số ngân hàng trung ương lớn cũng tăng lãi suất, trong đó Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm % ngày 16/9, ECB tăng các mức lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm % ngày 10/9 và BOJ nâng lãi suất điều hành lên 1,25%/năm ngày 18/9.

Mặt bằng lãi suất quốc tế cao cùng nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn khiến đồng USD tăng trở lại, tạo thêm sức ép đối với các nền kinh tế mới nổi có độ mở lớn như Việt Nam.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế tiếp tục tích cực. Theo số liệu được Phó Thống đốc nêu tại họp báo, GDP quý III/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ, trong khi GDP 9 tháng tăng ước tính 9,01%. Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế đặt ra yêu cầu cân đối giữa hỗ trợ tín dụng, kiểm soát lạm phát và ổn định mặt bằng lãi suất.

Trong 9 tháng đầu năm, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp ổn định lãi suất, công khai lãi suất cho vay. Cơ quan này cũng làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi đối với giao dịch phát sinh mới ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay; đồng thời chỉ đạo NHNN chi nhánh khu vực kiểm tra việc thực hiện.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, nhờ các giải pháp điều hành, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất cơ bản xoay quanh mặt bằng mới.

Theo số liệu NHNN công bố, đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới đạt 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm % so với cuối năm 2025.

Tại họp báo, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cũng nhấn mạnh, việc điều hành lãi suất cũng đang đối mặt với nhiều thách thức khi các ngân hàng trung ương (NHTW) lớn phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại. Ông Phạm Chí Quang cho rằng với khả năng cao FED sẽ còn một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12, lãi suất của Việt Nam cũng khó nằm ngoài xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, NHNN sẽ cố gắng điều hành duy trì mức hợp lý, cân bằng.