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Lãi suất ngân hàng 9/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng ngày 9/10 dao động từ 3,7% đến 7,5%/năm. Sacombank đứng đầu với mức 7,5%/năm, trong khi nhóm Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 9/10 tại 35 ngân hàng trong nước, có 10 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Sacombank dẫn đầu ở các kỳ hạn từ 6 tháng

Theo bảng lãi suất huy động được cung cấp, Sacombank đang niêm yết mức 7,5%/năm tại cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. Ở hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, ngân hàng này cũng có mức lãi suất cao nhất bảng, cùng đạt 7,2%/năm.

Xét riêng kỳ hạn 12 tháng, LPBank và Saigonbank cùng đứng ở vị trí tiếp theo với mức 7,2%/năm. VPBank và Bac A Bank cùng niêm yết 7,1%/năm.

Nhóm có lãi suất 7%/năm gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB. Tính chung, có 10 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Ở kỳ hạn 18 tháng, LPBank niêm yết 7,15%/năm, VPBank ở mức 7,1%/năm. Saigonbank, MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng

Mặt bằng lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh không có sự khác biệt trong bảng được cung cấp. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả bốn ngân hàng đều áp dụng mức 6,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 18 tháng cũng cùng ở mức 6,8%/năm.

Ngoài nhóm Big4, MSB niêm yết 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, còn Techcombank ở mức 6,75%/năm. Nam A Bank có lãi suất 6,6%/năm.

Phần lớn ngân hàng tập trung quanh mức lãi suất 6,1-6,9%/năm

Ở nhóm tiếp theo, BVBank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BaoVietBank và SHB cùng ở mức 6,5%/năm; NCB niêm yết 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

ABBank và TPBank cùng áp dụng lãi suất 6,25%/năm. Trong khi đó, Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm.

Mặt bằng lãi suất dưới 6%/năm gồm ACB ở mức 5,7%/năm, PVcomBank 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank và HDBank cùng niêm yết 5,3%/năm, còn SeABank ở mức 5%/năm.

SCB là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng, với 3,7%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, mức cao nhất 7,5%/năm của Sacombank cao hơn mức thấp nhất 3,7%/năm của SCB 3,8 điểm %.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 9/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

SHB lên tiếng về những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường


Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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