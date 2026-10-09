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Lãnh đạo ngân hàng SHB đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu

| | Tài chính - ngân hàng

Lãnh đạo ngân hàng SHB đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu

Giao dịch của ông Đinh Ngọc Dũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SHB đang có những biến động mạnh thời gian gần đây.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 15/10 đến 12/11/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng lên hơn 3,6 triệu đơn vị, tương ứng 0,068% vốn của ngân hàng.

Trước giao dịch, ông Dũng sở hữu 1.639.140 cổ phiếu SHB, tương ứng 0,031% vốn.

Giao dịch của ông Dũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SHB đang có những biến động mạnh thời gian gần đây. 

Trong phiên 8/10, cổ phiếu SHB giảm sàn 6,94%, đóng cửa tại 10.050 đồng/cổ phiếu. Sang sáng 9/10, mã này có lúc lùi về 9.550 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mệnh giá, rồi hồi lên 10.100 đồng. 

Dòng tiền đổ vào SHB với quy mô hiếm thấy. Trong sáng nay, khối lượng khớp lệnh của SHB đạt hơn 100 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng có động thái tiếp tục mua ròng SHB với khối lượng mua ròng đạt hơn 15 triệu đơn vị. 

Đáng chú ý, phía SHB mới đây đã lên tiếng trước các thông tin đang được lan truyền về những vấn đề được cho là liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SHB, trong đó có nội dung về việc sử dụng vốn thu được không đúng quy định, cổ phiếu không thể được đăng ký/lưu ký và đợt chào bán có thể bị hủy bỏ. SHB khẳng định đây đều là thông tin không đúng sự thật và không có cơ sở.



Lan Anh

Việt Nam hàng ngày

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