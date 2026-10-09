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Diễn biến hiếm thấy tại SHB: Xuống dưới mệnh giá, hơn 100 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong 1 buổi sáng, thanh khoản vượt xa 27 ngân hàng cộng lại

| | Tài chính - ngân hàng

Diễn biến hiếm thấy tại SHB: Xuống dưới mệnh giá, hơn 100 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong 1 buổi sáng, thanh khoản vượt xa 27 ngân hàng cộng lại

Cổ phiếu SHB ghi nhận 100 triệu đơn vị được khớp lệnh tính tới 11h ngày 9/10, tương ứng giá trị giao dịch 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, mã này có thời điểm rơi xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trước khi hồi phục trở lại, trong khi khối ngoại mua ròng hơn 15 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là tâm điểm thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch sáng 9/10. Theo dữ liệu ghi nhận lúc hơn 11h, tổng khối lượng giao dịch của SHB đạt 100 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch của SHB đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là mức thanh khoản đặc biệt lớn nếu so với các cổ phiếu ngân hàng khác. Cụ thể, HDB đứng ở vị trí tiếp theo với khoảng 23,37 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương chưa bằng một phần tư khối lượng của SHB. Tại các mã ngân hàng khác, thanh khoản thấp hơn đáng kể: TCB đạt khoảng 7,04 triệu cổ phiếu, MBB đạt 6,72 triệu đơn vị, MSB đạt 5,86 triệu đơn vị và ACB đạt 5,43 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch riêng SHB đã vượt tổng khối lượng của 27 cổ phiếu ngân hàng còn lại. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang tập trung mạnh vào SHB, trong bối cảnh cổ phiếu trải qua những nhịp biến động đáng kể.

Diễn biến hiếm thấy tại SHB: Xuống dưới mệnh giá, 100 triệu cổ phiếu được sang tay, thanh khoản vượt xa 27 ngân hàng cộng lại - Ảnh 1.

Thanh khoản SHB dẫn đầu thị trường và áp đảo các cổ phiếu khác (Nguồn: HSC)

Về diễn biến giá, SHB có thời điểm giảm xuống 9.550 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, đến khoảng 11h, cổ phiếu đã hồi phục lên 10.100 đồng/cổ phiếu, tăng 50 đồng, tương đương 0,5% so với giá tham chiếu 10.050 đồng.

Như vậy, SHB đã có nhịp hồi phục trở lại trên mệnh giá sau khi chạm vùng giá thấp trong phiên. Biên độ dao động từ 9.550 đồng đến 10.100 đồng/cổ phiếu phản ánh sự giằng co đáng kể giữa lực mua và lực bán.

Một điểm nhấn khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Tại thời điểm 11h, khối ngoại mua vào khoảng 20,23 triệu cổ phiếu SHB, trong khi bán ra khoảng 4,72 triệu đơn vị. Chênh lệch tương ứng cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng khoảng 15,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, trong phiên 8/10, cổ phiếu SHB giảm hết biên độ 6,94%, đóng cửa tại 10.050 đồng/cổ phiếu. Nhìn xa hơn, cổ phiếu này đã mất gần một nửa thị giá trong 1 năm qua khi giảm liên tục từ vùng giá khoảng 18.000 đồng xác lập vào tháng 10/2025.

Sáng 9/10: Cổ phiếu SHB "có biến", khối ngoại nhập cuộc ngay đầu phiên

Quang Hưng

Việt Nam hàng ngày

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