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Thêm lãnh đạo SHB muốn mua lượng lớn cổ phiếu để đầu tư

| | Tài chính - ngân hàng

Thêm lãnh đạo SHB muốn mua lượng lớn cổ phiếu để đầu tư

Ông Nguyễn Huy Tài, Phó Tổng Giám đốc SHB, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB để đầu tư cá nhân. Trước đó, một lãnh đạo khác của ngân hàng cũng đăng ký mua lượng cổ phiếu tương tự, nâng tổng số cổ phiếu hai lãnh đạo dự kiến mua lên 4 triệu đơn vị.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ đối với ông Nguyễn Huy Tài, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Theo thông báo, ông Tài đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/10 đến ngày 12/11/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyễn Huy Tài đang sở hữu 443.203 cổ phiếu SHB, tương ứng 0,008% vốn điều lệ ngân hàng. Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng lên 2.443.203 đơn vị, tương ứng 0,046% vốn điều lệ.

Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phiếu đăng ký mua là 20 tỷ đồng. Đây là giá trị tính theo mệnh giá, không phải số tiền thực tế ông Tài dự kiến bỏ ra, bởi giá trị giao dịch còn phụ thuộc vào thị giá SHB tại thời điểm mua.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Huy Tài không phải lãnh đạo duy nhất của SHB đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu ngân hàng. Trước đó, ông Đinh Ngọc Dũng, một Phó Tổng Giám đốc SHB, cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB. Nếu cả hai giao dịch đều hoàn tất, tổng lượng cổ phiếu được hai lãnh đạo này đăng ký mua sẽ lên tới 4 triệu đơn vị.

Động thái đăng ký mua cổ phiếu của các lãnh đạo SHB diễn ra trong bối cảnh mã này có những biến động đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 8/10, cổ phiếu SHB giảm sàn 6,94%, đóng cửa tại 10.050 đồng/cổ phiếu. Sang phiên sáng 9/10, thị giá có thời điểm lùi xuống 9.550 đồng/cổ phiếu trước khi hồi phục lên 10.100 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch 9/10, cổ phiếu SHB giảm 0,5% xuống đúng mệnh giá 10.000 đồng/cp với khối lượng giao dịch trong phiên đạt hơn 128 triệu đơn vị - đứng đầu toàn thị trường.

Diễn biến hiếm thấy tại SHB: Xuống dưới mệnh giá, hơn 100 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong 1 buổi sáng, thanh khoản vượt xa 27 ngân hàng cộng lại

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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