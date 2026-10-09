Lãnh đạo Vietcombank: Gần 50% khách hàng cá nhân của Vietcombank tuổi dưới 35

Đây là những thông tin được đại diện Vietcombank chia sẻ tại buổi họp báo về Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026 do Báo Tiền phong, NAPAS tổ chức hôm 8/10.

Cụ thể, khi nói về thanh toán số, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, tại Vietcombank, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa nhiều sản phẩm lên môi trường số. Điều quan trọng là sử dụng công nghệ để mỗi trải nghiệm tài chính của khách hàng trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai.

Trong những năm qua, ngân hàng từng bước triển khai theo định hướng này, từ hợp nhất các dịch vụ số trên VCB Digibank, triển khai xác thực sinh trắc học, kết nối dữ liệu dân cư và VNeID đến số hóa ngày càng nhiều hành trình tài chính. Hiện đã có hơn 17,5 triệu khách hàng cá nhân và 450 nghìn khách hàng tổ chức được xác thực dữ liệu sạch; hơn 20.000 tỷ đồng được giải ngân trực tuyến bằng chữ ký số qua VNeID.

"Ý nghĩa lớn hơn những con số ấy là khách hàng bớt một lần đến quầy, bớt một tờ giấy, bớt một vài thao tác và có thêm một trải nghiệm thuận tiện", bà Nhung nói.

Lãnh đạo Vietcombank trả lời tại họp báo

Một ví dụ được Vietcombank đưa ra là thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO. Theo đó, MeGO được phát triển để khách hàng có thể thuận tiện chạm thẻ hoặc thiết bị khi sử dụng Metro, đồng thời kết nối tài chính số, giao thông công cộng và tiêu dùng bền vững trong cùng một trải nghiệm. Thẻ vật lý được sản xuất từ 100% vật liệu tái chế, đồng thời có thiết kế hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Vietcombank đã tích hợp trên VCB Digibank giải pháp đo lường dấu chân carbon dành cho chủ thẻ MeGO. Từ các giao dịch chi tiêu hằng ngày, khách hàng có thể nhìn thấy lượng phát thải carbon ước tính, qua đó hiểu hơn tác động từ lựa chọn tiêu dùng của mình và nhận những gợi ý để từng bước điều chỉnh theo hướng bền vững hơn.

Theo đại diện Vietcombank, đây là bước chuyển từ việc ngân hàng chỉ hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch sang sử dụng dữ liệu và công nghệ để giúp mỗi người hiểu hơn tác động từ chính những lựa chọn của mình.

Liên quan đến VCB Digibank, bà Đoàn Hồng Nhung chia sẻ, ngân hàng đang mở rộng thanh toán xuyên biên giới. Khách hàng Vietcombank hiện có thể sử dụng VCB Digibank để thanh toán QR tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, khách quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc của mình tại mạng lưới chấp nhận của Vietcombank.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng đang theo định hướng phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng. Trước câu hỏi của phóng viên về việc phải chăng Vietcombank đang thay đổi "khẩu vị", "cầu thị" hơn, thay vì niềm tự hào "hữu xạ tự nhiên hương" trước đây, khi đang tập trung các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ người trẻ? Bà Đoàn Hồng Nhung nói, bên cạnh việc phục vụ các nhóm khách hàng hiện hữu, Vietcombank cũng xác định thấu hiểu và đồng hành với người trẻ là một sứ mệnh của Vietcombank, từ đó phát triển các giải pháp tài chính phù hợp và tạo sự gắn kết lâu dài. Bà tiết lộ thêm, hiện Vietcombank đang có khoảng gần 50% khách hàng cá nhân ở độ tuổi dưới 35.