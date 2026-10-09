20/10: Khi những điều quen thuộc trở thành “lần đầu tiên” ý nghĩa

Từ những "lần đầu tiên" mang tên Mẹ

Trước lần đầu mở tài khoản ngân hàng, nhiều người đã có một nơi gửi tiền lì xì của tuổi thơ mang tên mẹ. Trước khoản vay đầu tiên để học tập, lập nghiệp hay mua nhà, có những khoản tiền mẹ dành dụm chắt chiu dành cho con mà chẳng hẹn ngày nhận lại.

Từ những tình huống gần gũi ấy, BIDV kể câu chuyện "Mẹ - ngân hàng đầu tiên của chúng ta" bằng ngôn ngữ ngân hàng vừa quen thuộc, vừa dí dỏm. Ở "ngân hàng" ấy, vừa chào đời, con đã là khách VIP trọn đời mà không cần chứng minh thu nhập, được cấp "hạn mức yêu thương" không giới hạn và có một "tổng đài" luôn sẵn lòng lắng nghe, tâm tình, động viên.

Những liên tưởng này gợi nhớ sự chăm chút của mẹ trong từng bước trưởng thành, đồng thời đặt ra một câu hỏi cho dịp 20/10: có điều gì con chưa từng làm cho mẹ, hoặc cùng mẹ?

Từ câu chuyện về mẹ, lời mời ấy mở rộng tới bà, vợ, chị em gái, con gái, cô giáo hay một người bạn trân quý. Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để bắt đầu một điều vẫn muốn làm cho người mình yêu thương nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

Một món quà quen, một kỷ niệm mới

Một chiếc khăn có thể trở nên đặc biệt bởi lần đầu người con tự chọn màu sắc, chất liệu theo sở thích của mẹ. Một chuyến đi có thể đáng nhớ bởi lần đầu hai mẹ con cùng lên máy bay. Một buổi xem phim cũng có thể trở thành kỷ niệm riêng của hai bà cháu.

Ý nghĩa của những "lần đầu tiên" ấy đến từ sự quan tâm: biết người nhận thích gì, có điều gì họ muốn thử và dành thời gian cùng thực hiện. Món quà vì thế mang thêm một câu chuyện của người trao và người nhận.

Đó là tinh thần BIDV gửi gắm trong chiến dịch chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: cùng khách hàng tạo nên những "lần đầu tiên" đáng nhớ bên người phụ nữ mình trân quý.

Có những việc có thể làm ngay, có những dự định cần thêm thời gian và sự chuẩn bị về tài chính và bước đầu tiên có thể là dành riêng một khoản tiết kiệm. Khi có mục tiêu cụ thể và khoản tiền được chủ động tích lũy, lời hẹn "một ngày nào đó" dần trở thành một kế hoạch có thể thực hiện.

Nhân dịp này, BIDV triển khai chương trình khuyến mại tiền gửi trên toàn quốc từ 01/10 đến hết 31/10/2026, với 700 giải thưởng. Khách hàng cá nhân gửi mới hoặc quay vòng tiền gửi tiết kiệm VND từ 70 triệu đồng tại quầy hoặc online trên BIDV SmartBanking, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo thể lệ, được cấp mã số dự thưởng và có cơ hội nhận quà.

Nổi bật là 01 giải Phú Quý, gồm sổ tiết kiệm trị giá 555.555.555 đồng, tài khoản số đẹp Phú Quý trị giá tới 110 triệu đồng và bộ khăn lụa tơ tằm thiết kế độc quyền. Bên cạnh đó là 300 giải Trân Quý với khăn lụa tơ tằm vuông và 399 giải Thanh Quý với khăn lụa tơ tằm twilly.

Những chiếc khăn từ lụa tơ tằm Bảo Lộc, những món quà may mắn là gợi ý quà tặng dành cho người phụ nữ khách hàng trân quý, mang đến thêm niềm vui bất ngờ khi gửi tiền tại BIDV.

Từ những lần đầu tiên đến hành trình tiếp nối

Cùng với lời mời tạo nên những trải nghiệm mới bên người thân, chiến dịch còn tôn vinh những người phụ nữ đang dành tâm huyết để phát triển doanh nghiệp và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Nhân dịp 20/10, BIDV giới thiệu số đặc biệt của series "Dòng chảy thành tựu" mang tên "Những hành trình tiếp nối", gồm 4 tập với 4 nữ doanh nhân phát sóng trên Fanpage BIDV và CafeF thứ 2 hàng tuần. Qua câu chuyện của từng nhân vật, người xem được biết thêm về những ngày đầu lập nghiệp, những quyết định quan trọng và ảnh hưởng của mẹ, của gia đình trên hành trình họ theo đuổi.

Đón xem tập 1 của chị Nguyễn Thị Dịu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ABC Việt Nam tại đây.

Trên các hành trình ấy, BIDV là người bạn đồng hành, hỗ trợ khách hàng thực hiện dự định, phát triển kinh doanh và tiếp nối thành quả qua nhiều thế hệ.

Từ câu chuyện "ngân hàng đầu tiên" đến những kế hoạch tiết kiệm và hành trình được tôn vinh, chiến dịch cùng hướng tới việc thể hiện sự trân trọng bằng hành động cụ thể.

20/10 này, món quà có thể không cần cầu kỳ và đắt tiền. Nhưng chỉ cần là những "lần đầu tiên" cùng người phụ nữ mình trân quý, món quà ấy có thêm một câu chuyện để nhớ.

Chi tiết điều kiện tham gia và cơ cấu giải thưởng được quy định tại thể lệ chương trình khuyến mại của BIDV.