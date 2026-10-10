Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3





Tại Hội nghị, ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Cao Cường, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 4 giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2026.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Cao Cường

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đánh giá, ông Lê Cao Cường là cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng tại Sơn La; đã kinh qua nhiều vị trí và rất am hiểu địa bàn; luôn được Ban lãnh đạo, cấp ủy nơi công tác nhận xét là cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Thống đốc đề nghị trên cương vị mới, ông Lê Cao Cường tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để tham mưu cho Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 3, Thống đốc NHNN và chính quyền địa phương trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, cùng Ban Lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 3 và toàn ngành Ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Cao Cường đã bày tỏ lời cảm ơn đối với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN. Nhận thức được đây là niềm vinh dự, là sự ghi nhận, song cũng là trọng trách và nhiều thách thức đối với bản thân, ông Lê Cao Cường cam kết trên cương vị mới sẽ toàn tâm, toàn ý, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động NHNN Chi nhánh Khu vực 3 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của Ngành và địa phương trong thời gian tới.



