Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng ngày 10/10 tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ,...

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 10/10, giá vàng trong nước đi ngang so với phiên ngày 9/10.

Ở vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng giữ giá bán ở mức 144,8 triệu đồng/lượng, giá mua 141,8 triệu đồng/lượng; riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 139,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên trước.

Với vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng. DOJI giữ mức 140,3-144,3 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý giữ giá mua ở 141 triệu đồng/lượng nhưng tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 144,8 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 141,8 144,8 141,3 144,3 Bảo Tín Minh Châu 139,9 144,8 139,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 141,8 144,8 139,8 143,8 DOJI 141,8 144,8 140,3 144,3 Phú Quý 141,8 144,8 141 144,8 PNJ 141,8 144,8 141,3 144,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, phục hồi sau đợt bán tháo giữa tuần nhờ đồng USD suy yếu trong đầu phiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt và lực mua bắt đáy. Tại thời điểm cập nhật cuối phiên Mỹ, giá vàng giao ngay đạt khoảng 4.194,50 USD/ounce, tăng 1,5% trong phiên. Giá bạc giao ngay tăng 2,77%, lên 60,70 USD/ounce.

Theo Kitco, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên quanh 5,24%, trong khi chỉ số USD duy trì gần 102,10 điểm. Diễn biến này giúp giảm bớt áp lực lên kim loại quý sau khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong tuần.

Dữ liệu sơ bộ tháng 10 của Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống 46,3 điểm, từ mức 48,1 điểm trong tháng 9. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 4,7%, còn kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,5%. Sự kết hợp giữa tâm lý tiêu dùng suy yếu và kỳ vọng lạm phát gia tăng khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa rõ ràng.

Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở khoảng 19%, trong khi xác suất có ít nhất một lần tăng 25 điểm cơ bản trước cuối năm lên tới 84%. Trước đó, báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2% và số liệu việc làm tháng 7-8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Về địa chính trị, những lo ngại liên quan đến eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Dù lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công trước mắt đã dịu bớt sau thông tin Washington và Tehran đang thảo luận, rủi ro đối với hoạt động vận tải biển vẫn hiện hữu. Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 104,72 USD/thùng, tăng 0,42%, trong khi dầu WTI tăng 0,39%, lên 91,85 USD/thùng. Giá năng lượng cao có thể tiếp tục duy trì áp lực lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed và diễn biến giá vàng.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 dự kiến công bố ngày thứ Tư, chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày thứ Năm và giá xuất nhập khẩu ngày thứ Sáu. Số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng có thể củng cố triển vọng tăng giá của vàng, trong khi dữ liệu cao hơn dự báo có thể làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Về phân tích kỹ thuật, vùng 4.225-4.233 USD/ounce là ngưỡng kháng cự gần của giá vàng. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.272 USD và 4.320 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 4.184 USD/ounce; nếu giá giảm dưới ngưỡng này, các mốc hỗ trợ tiếp theo là 4.142 USD và 4.103 USD/ounce.