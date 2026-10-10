Lãnh đạo doanh nghiệp duyệt chi từ bất cứ đâu: Khi chiếc điện thoại thay thế cả “phòng điều hành”

Với khách hàng cá nhân, ngân hàng số đã là thói quen hằng ngày. Còn với doanh nghiệp, câu chuyện lớn hơn nhiều: công nghệ không chỉ giúp giao dịch nhanh hơn, mà phải rút ngắn được thời gian ra quyết định và nâng cao năng lực vận hành.

Đây là chủ đề trọng tâm của Tập 2 chuỗi Talkshow "AI - Từ công nghệ đến giá trị": "Ngân hàng trên di động: Xóa bỏ rào cản nền tảng và tối ưu tốc độ ra quyết định cho doanh nghiệp".

Một nền tảng, nhiều quy mô, không thành "mê cung"

Mỗi nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu riêng. Hộ kinh doanh cần đơn giản, nhanh gọn. Doanh nghiệp SME cần quản trị dòng tiền hiệu quả. Tập đoàn lớn đòi hỏi phân quyền nhiều cấp, bảo mật cao và phê duyệt linh hoạt, kể cả khi lãnh đạo đang công tác nước ngoài.

Thách thức đặt ra: làm sao phục vụ tất cả mà ứng dụng không trở nên rối rắm vì quá nhiều tính năng?

Cách TPBank giải bài toán là xây dựng một nền tảng đủ linh hoạt để phục vụ nhiều quy mô doanh nghiệp trên cùng một hệ sinh thái. TPBank Biz không dừng ở việc xem số dư hay duyệt giao dịch đơn giản, mà hướng tới biến chiếc điện thoại thành trung tâm điều hành tài chính, nơi xử lý cả những nghiệp vụ trước đây chỉ làm được trên máy tính hoặc tại văn phòng.

Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, chuyển tiền xuyên biên giới, quản trị chi tiêu nội bộ… ngày càng nhiều nghiệp vụ được đưa lên di động. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thậm chí có thể nộp phí hạ tầng cảng biển ngay trên ứng dụng, kết nối trực tiếp với Cổng thông tin điện tử Hải quan.

Thay đổi đáng kể hơn nằm ở cách lãnh đạo nắm bắt dòng tiền. Không cần chờ kế toán tổng hợp báo cáo, nhà quản lý có thể xem ngay tình hình thu chi, số dư, tiền gửi, dư nợ tín dụng hay các khoản phải thu, phải trả chỉ với vài thao tác.

Bỏ Token, không bỏ bảo mật

Token vật lý từng là "chiếc chìa khóa" bảo vệ tài sản doanh nghiệp, nhưng cũng là nút thắt: người có thẩm quyền phải có đúng thiết bị, đúng máy tính và thường phải ở văn phòng mới ký duyệt được.

TPBank không chọn làm chiếc Token nhỏ gọn hơn, mà loại bỏ hẳn sự phụ thuộc vào nó. Thay vào đó là các lớp xác thực gắn với chính người dùng: sinh trắc học, Smart OTP, chữ ký số cùng các giải pháp nhận diện và số hóa chứng từ.

Vậy nếu lãnh đạo làm mất điện thoại thì sao? Kẻ gian có thể giả danh người có thẩm quyền để duyệt lệnh chi không? Và khi mọi thứ nhanh hơn, kiểm soát nội bộ có bị nới lỏng?

Ông Nguyễn Tuân - Giám đốc Trung tâm Digital CB, Khối Khách hàng Doanh nghiệp TPBank

Nhanh hơn 80%, kiểm soát vẫn giữ nguyên

Tập 2 sẽ trả lời trực tiếp những câu hỏi này, kèm những con số đáng chú ý. Theo TPBank, thời gian xoay vòng phê duyệt của doanh nghiệp đã giảm tới 80% nhờ không còn phụ thuộc vào thiết bị và vị trí địa lý. Một quy trình từng mất cả buổi sáng, thậm chí cả ngày, nay có thể hoàn tất trong vài phút.

Điểm quan trọng: tốc độ không đến từ việc cắt bớt các lớp kiểm soát. Cơ cấu phân quyền và số cấp phê duyệt vẫn giữ nguyên, mọi thao tác đều được ghi nhận và lưu dấu vết theo thời gian thực.

Hiện hơn 70% giao dịch doanh nghiệp tại TPBank đã đi qua điện thoại, tương đương khoảng 180 triệu giao dịch mỗi năm. Ứng dụng ngân hàng số không còn là kênh dự phòng, mà đã trở thành một phần trong vận hành hằng ngày của doanh nghiệp.

Góc nhìn từ hai phía

AI và ngân hàng trên di động thực sự mang lại giá trị gì cho doanh nghiệp? Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian? Và đâu là ranh giới giữa "nhanh hơn" và "an toàn hơn"?

Câu trả lời sẽ đến từ những trải nghiệm thực tế của ông Nguyễn Tuân - Giám đốc Trung tâm Digital CB, Khối Khách hàng Doanh nghiệp TPBank, và ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty Vinacap Kim Long, thành viên Tập đoàn Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), mang đến góc nhìn từ cả phía ngân hàng lẫn doanh nghiệp

Đón xem Tập 2 của Talkshow "AI - Từ công nghệ đến giá trị" lúc 15h trên các nền tảng của CafeF và TPBank.