Ngày 9/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 50/2026/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh, Thông tư số 50/2026/TT-NHNN là bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, góp phần đổi mới phương thức quản lý, giám sát và quản trị rủi ro ngân hàng theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: SBV)

Theo Phó Thống đốc, mục tiêu xuyên suốt của việc hoàn thiện các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng là nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa phương pháp kiểm soát rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Do đó, quá trình xây dựng chính sách đòi hỏi phải cân đối giữa yêu cầu tiệm cận các chuẩn mực quốc tế với đặc thù của thị trường Việt Nam, đồng thời thiết kế lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện và khả năng chuẩn bị nguồn lực của các tổ chức tín dụng.

Để triển khai hiệu quả Thông tư, Phó Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định; rà soát thực trạng hoạt động, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực triển khai theo đúng lộ trình. Các ngân hàng có đủ điều kiện được khuyến khích chủ động chuẩn bị để sớm áp dụng các quy định của Thông tư.

Đặc biệt, Phó Thống đốc nhấn mạnh các tổ chức tín dụng cần chuyển từ tư duy tuân thủ các tỷ lệ an toàn đơn thuần sang chủ động sử dụng các quy định như công cụ quản trị rủi ro thực chất, qua đó nâng cao chất lượng quản trị và bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh.

Đối với các đơn vị thuộc NHNN, Phó Thống đốc yêu cầu triển khai nghiêm túc các quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn khẳng định, việc triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Thông tư số 50/2026/TT-NHNN sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro, củng cố an toàn hệ thống ngân hàng, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, ổn định, bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Đức Long - Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng phát biểu khai mạc tại Hội nghị. (Ảnh: SBV)

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Long - Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng cho biết, NHNN đã và đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực Basel III và thông lệ quốc tế.

Trong đó, Thông tư số 50/2026/TT-NHNN góp phần hoàn thiện các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng theo hướng đồng bộ, gắn yêu cầu tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn với nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro và khả năng chống chịu của các ngân hàng trước những biến động của thị trường.

Tại Hội nghị, đại diện Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã giới thiệu những nội dung trọng tâm, các quy định mới của Thông tư số 50/2026/TT-NHNN và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời trao đổi, giải đáp các thắc mắc, vướng mắc của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, góp phần thống nhất cách hiểu và áp dụng các quy định trong thực tiễn.