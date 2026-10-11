Giá bạc trong nước phục hồi nhẹ phiên cuối tuần, lấy lại mốc 58 triệu đồng/kg

Sáng ngày 10/10 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới phục hồi nhẹ, đang giao dịch quanh mức 60,8 USD/ounce, tăng 0,7 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua (9/10). Cùng chiều diễn biến, giá vàng thế giới cũng tăng 20 USD/ounce, đang giao dịch quanh 4.195 USD/ounce.

Tính chung cả tuần qua, giá bạc thế giới tăng nhẹ 0,42 USD/ounce, tương đương 0,71%, trong khi giá vàng tăng 53,80 USD/ounce, tương đương 1,3%.

Giá vàng và bạc thế giới phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và lực mua bắt đáy gia tăng. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng những bất ổn liên quan đến nguồn cung năng lượng tiếp tục chi phối thị trường kim loại quý.

Tại thị trường trong nước, với mức giá hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 51 triệu đồng/kg (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Khảo sát lúc 8h29 sáng ngày 10/10, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 2,116 – 2,181 triệu đồng/lượng, tăng 14.000 đồng/lượng so với sáng ngày 10/10; giá bạc thỏi Phú Quý loại 1kg mua vào - bán ra ở mức 56,426 – 58,159 triệu đồng/kg, tăng 373.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua. Tính chung trong 7 ngày qua, giá bạc Phú Quý đã giảm khoảng 0,5%.

Như vậy, giá bạc Phú Quý chênh với giá bạc thế giới khoảng 5,4 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 7,1 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, thu hẹp mức chênh lệch so với sáng hôm qua khoảng 200.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,161 – 2,246 triệu đồng/lượng, tăng 25.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng ngày 9/10.

Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết giá bạc mua vào - bán ra ở mức 2,103 – 2,169 triệu đồng/lượng, tăng 6.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; giá bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 56,080 – 57,840 triệu đồng/kg, tăng 160.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Giá bạc có phục hồi trong tuần tới?

Chuyên gia của Kitco News cho rằng, dù phục hồi trong phiên cuối tuần, thị trường vàng, bạc vẫn đối mặt với những yếu tố trái chiều từ triển vọng tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 do Đại học Michigan công bố giảm xuống 46,3 điểm, từ mức 48,1 điểm trong tháng 9. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 4,7%, còn kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,5%.

Sự kết hợp giữa tâm lý tiêu dùng suy yếu và kỳ vọng lạm phát gia tăng khiến triển vọng của kim loại quý trở nên khó dự báo. Tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn, nhưng lạm phát dai dẳng lại làm gia tăng khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó gây sức ép lên vàng, bạc.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 công bố vào thứ Tư, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 công bố vào thứ Năm và dữ liệu giá xuất nhập khẩu vào thứ Sáu.

Nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, kỳ vọng về khả năng nới lỏng áp lực chính sách tiền tệ có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ giá vàng, bạc. Ngược lại, các chỉ số CPI và PPI cao sẽ làm gia tăng lo ngại về khả năng FED tiếp tục nâng lãi suất, đồng thời duy trì áp lực từ lợi suất thực đối với kim loại quý.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp tục tác động đến thị trường kim loại quý theo hai chiều. Việc nguy cơ tấn công quân sự trước mắt hạ nhiệt có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Nhưng nếu giá năng lượng neo cao và rủi ro gián đoạn vận chuyển dầu vẫn duy trì có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Những yếu tố này tiếp tục chi phối kỳ vọng lãi suất và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư.

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang nghiêng nhiều hơn về khả năng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Giá bạc có tương quan diễn biến cùng chiều giá vàng nên có thể trở lại xu hướng phục hồi trong tuần sau.

Về mặt kỹ thuật, theo phân tích của Kitco News, vùng giá 61,72 - 63,06 USD/ounce sẽ là khu vực kháng cự đáng chú ý. Nếu vượt qua vùng này, giá bạc có thể tiến tới các mục tiêu 64,27 USD/ounce và 65,09 USD/ounce.

Ngược lại, ngưỡng 60,62 USD/ounce sẽ là mức hỗ trợ gần, tiếp đến là 59,96 USD/ounce. Nếu giá bạc phá vỡ vùng hỗ trợ này, các mục tiêu giảm sâu hơn lần lượt nằm tại 58,94 USD/ounce và 57,64 USD/ounce.