Giá vàng miếng, vàng nhẫn ngày 11/10 tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý, PNJ,...

Sáng 11/10, giá vàng trong nước không thay đổi so với chốt phiên phiên ngày 10/10.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 141,8 144,8 141,3 144,3 Bảo Tín Minh Châu 139,9 144,8 139,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 141,8 144,8 139,8 143,8 DOJI 141,8 144,8 140,3 144,3 Phú Quý 141,8 144,8 141 144,8 PNJ 141,8 144,8 141,3 144,3

Ở vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết giá mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, bán ra 144,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 139,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán cũng ở mức 144,8 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở mức 140,3-144,3 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý mua vào 141 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng.

Trong tuần từ 5-11/10, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, từ 140,5-143,5 triệu đồng/lượng lên 141,8-144,8 triệu đồng/lượng. Giá giảm về 140-143 triệu đồng/lượng vào giữa tuần trước khi phục hồi mạnh trong hai phiên cuối tuần.

Với vàng nhẫn, giá SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, từ 139,5-143,5 triệu đồng/lượng lên 139,8-143,8 triệu đồng/lượng. Giá giảm xuống mức thấp nhất tuần là 139-142,9 triệu đồng/lượng trước khi bật tăng trở lại trong hai phiên cuối tuần.

Giá vàng thế giới khép lại tuần với đà phục hồi sau khi giảm sâu giữa tuần. Vàng giao ngay có thời điểm lùi về 4.066,31 USD/ounce ngày 7/10, trước khi bật tăng lên mức cao nhất tuần 4.207,48 USD/ounce vào ngày 9/10. Cuối tuần, giá giao dịch quanh 4.195 USD/ounce.

Diễn biến phục hồi được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và giá dầu hạ nhiệt trước những tín hiệu tích cực trong đàm phán Mỹ - Iran. Bên cạnh đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan giảm xuống 46,3 điểm, trong khi kỳ vọng lạm phát tăng, góp phần củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Tâm lý thị trường cũng cải thiện rõ rệt. Khảo sát hằng tuần với 14 chuyên gia Phố Wall cho thấy 50% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, tăng 27 điểm phần trăm so với tuần trước. Tỷ lệ dự báo giá giảm giảm từ 46% xuống 14%. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân vẫn thận trọng khi chỉ 45% số người tham gia khảo sát trực tuyến kỳ vọng giá tăng, trong khi 37% dự báo giá giảm.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 công bố ngày 14/10 và các số liệu về giá sản xuất, doanh số bán lẻ, trợ cấp thất nghiệp dự kiến công bố ngày 15/10. Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed, qua đó ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng.