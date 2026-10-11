Phú Thọ: Lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua "chợ đen" tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia, do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ VNĐ) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội "Rửa tiền" (Điều 324 BLHS); đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 04 bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994 trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (Điều 189 BLHS).

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.