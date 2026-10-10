Làm gì khi muốn bán vàng?

Có vàng muốn bán nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Trước khi mang vàng ra tiệm, bạn nên tìm hiểu giá thu mua, loại vàng mình đang có và số tiền thực tế có thể nhận được.

Xem đúng giá vàng mua vào

Khi muốn bán vàng, điều đầu tiên cần xem là giá mua vào trên bảng giá của cửa hàng. Đây là mức giá cửa hàng dùng để mua vàng từ khách, khác với giá bán ra là mức giá khách phải trả khi mua vàng từ cửa hàng.

Ví dụ, một tiệm vàng niêm yết giá mua vào là 14 triệu đồng/chỉ và giá bán ra là 14,3 triệu đồng/chỉ. Nếu mang vàng đến bán, bạn cần quan tâm đến mức giá 14 triệu đồng/chỉ, chứ không phải 14,3 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng có thể thay đổi trong ngày và mỗi cửa hàng cũng có thể niêm yết mức giá khác nhau. Vì vậy, trước khi đi bán, hãy kiểm tra giá mua vào mới nhất và xem đúng loại vàng mình đang có.

Xác định mình đang có loại vàng nào

Vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức có thể được thu mua với mức giá khác nhau. Giá còn phụ thuộc vào tuổi vàng, trọng lượng, thương hiệu và chính sách của từng cửa hàng.

Với vàng trang sức, số tiền lúc mua thường có thể bao gồm cả tiền công chế tác. Khi bán lại, khoản tiền công này không nhất thiết được tính đầy đủ vào giá thu mua. Vì thế, dù cùng là vàng, số tiền nhận lại có thể khác nhau tùy loại sản phẩm.

Nếu còn nhớ nơi mua, bạn có thể kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn hoặc giấy bảo đảm để biết rõ loại vàng, trọng lượng và tuổi vàng của mình.

Ảnh minh hoạ

Còn hóa đơn mua vàng thì nên mang theo

Nếu vẫn giữ hóa đơn, giấy bảo đảm hoặc bao bì đi kèm, bạn nên mang theo khi đi bán vàng. Những thông tin này có thể giúp cửa hàng xác định sản phẩm và kiểm tra điều kiện thu mua.

Nếu đã mất hóa đơn hoặc mua vàng từ lâu, bạn nên hỏi trước cửa hàng xem có thể bán lại hay không và cần chuẩn bị những gì. Mỗi nơi có thể có quy định khác nhau, nên hỏi trước sẽ giúp bạn đỡ mất công đi lại.

Đừng chỉ nhìn giá niêm yết để tính số tiền nhận được

Một điều dễ nhầm là lấy giá mua vào trên bảng nhân với số lượng vàng mình có rồi cho rằng đó chính là số tiền sẽ nhận.

Trên thực tế, số tiền cuối cùng còn tùy thuộc vào loại vàng, trọng lượng và kết quả kiểm tra của cửa hàng. Với một số sản phẩm, tuổi vàng hoặc chính sách thu mua cũng có thể ảnh hưởng đến mức giá.

Khi mang vàng đi bán, bạn nên hỏi rõ cửa hàng mua lại với tổng số tiền bao nhiêu, cách tính giá như thế nào và có khoản khấu trừ nào không. Nếu số tiền được báo khác với dự tính ban đầu, hãy hỏi lại để hiểu rõ trước khi đồng ý bán.

Có thể hỏi giá ở vài tiệm trước khi quyết định

Nếu có thời gian, bạn có thể tham khảo giá mua vào ở một vài cửa hàng trước khi bán, nhất là khi số vàng có giá trị lớn.

Tuy nhiên, hãy so sánh những nơi thu mua cùng loại vàng, cùng tuổi vàng và tại thời điểm gần nhau. Giá niêm yết cao hơn chưa chắc đồng nghĩa với việc số tiền thực nhận cũng cao hơn, bởi điều kiện thu mua có thể khác nhau.

Ngoài giá, bạn cũng nên chọn nơi có quy trình kiểm tra rõ ràng, thông báo cách tính tiền cụ thể và xác nhận số tiền trước khi hoàn tất giao dịch.

Trước khi bán, hãy xác định mình cần bao nhiêu tiền

Không phải ai bán vàng cũng vì giá tăng hay giảm. Có người cần tiền cho một khoản chi lớn, có người muốn dùng khoản tích lũy cho kế hoạch đã định từ trước.

Nếu bán vàng để chi trả một khoản cụ thể, bạn có thể tính trước số tiền mình cần để biết nên bán bao nhiêu. Cách này giúp việc bán vàng gắn với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ nhìn vào giá vàng trong ngày.

Giá vàng có thể thay đổi liên tục, nhưng bạn vẫn có thể chủ động bằng cách kiểm tra giá mua vào, xác định đúng loại vàng, hỏi rõ điều kiện thu mua và xác nhận số tiền sẽ nhận trước khi giao dịch.