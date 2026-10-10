Lời khuyên cho những ai hay đi bộ vào buổi sáng

Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản, phù hợp với nhiều độ tuổi. Với người ít vận động, đây cũng là cách dễ bắt đầu để hình thành thói quen tập luyện. Theo Times of India, để buổi đi bộ sáng đạt hiệu quả và tránh cảm giác chóng mặt, mệt mỏi hay khó chịu, có 5 điều nên lưu ý trước khi bước ra khỏi nhà.

1. Đừng quên uống nước trước khi đi bộ

Nên bổ sung nước trước khi đi bộ (Ảnh: Getty)

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể đã trải qua nhiều giờ không được bổ sung nước. Vì vậy, bắt đầu buổi đi bộ trong tình trạng thiếu nước có thể khiến một số người nhanh mệt, đau đầu hoặc chóng mặt hơn.

Nước còn tham gia điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp.

Không nhất thiết phải uống thật nhiều ngay trước khi tập. Có thể uống một lượng nước vừa phải trước khi đi bộ và tiếp tục bổ sung tùy thời tiết, thời gian vận động cũng như cảm giác khát của cơ thể.

2. Không nhất thiết phải nhịn ăn để đi bộ

Nhiều người cho rằng đi bộ khi bụng đói sẽ giúp đốt mỡ tốt hơn. Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy tập luyện trước bữa sáng có thể làm tăng quá trình sử dụng chất béo trong một số thời điểm, nhưng điều này không có nghĩa nhịn ăn phù hợp với tất cả mọi người.

Nếu thức dậy với cảm giác đói cồn cào, chóng mặt hoặc yếu người, việc cố đi bộ khi chưa ăn gì có thể khiến những biểu hiện này rõ hơn. Trong trường hợp đó, có thể ăn nhẹ trước khi đi như một quả chuối chín, một ít hạt hoặc một phần trái cây nhỏ.

Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể thay vì cố áp dụng một nguyên tắc giống nhau cho tất cả mọi người.

3. Đừng bước ra ngoài rồi đi thật nhanh ngay lập tức

Sau nhiều giờ nằm ngủ, cơ bắp và khớp có thể còn khá cứng. Bắt đầu bằng tốc độ quá nhanh ngay từ những phút đầu dễ khiến cơ thể chưa kịp thích nghi.

Trước khi đi, có thể dành khoảng 4-5 phút khởi động nhẹ bằng các động tác xoay cổ chân, xoay hông, nhún vai hoặc vận động nhẹ đầu gối.

Nên tăng tốc độ một cách từ từ khi đi bộ (Ảnh: Getty)

Khi mới bắt đầu, nên đi chậm vài phút rồi tăng dần tốc độ. Cách này đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi hoặc người thường xuyên đau cứng khớp vào buổi sáng.

4. Cân nhắc việc uống cà phê ngay trước khi đi bộ

Một tách cà phê buổi sáng là thói quen quen thuộc của nhiều người. Tuy nhiên, nếu uống cà phê khi bụng đói rồi lập tức đi bộ, một số người có thể gặp cảm giác cồn cào, đầy bụng, ợ nóng hoặc muốn đi vệ sinh giữa chừng.

Vì vậy, nếu nhận thấy cơ thể thường khó chịu sau khi uống cà phê trước khi vận động, có thể chuyển sang uống sau buổi đi bộ. Không cần mặc định cà phê sẽ gây mất nước nghiêm trọng. Điều đáng lưu ý hơn là phản ứng của từng người với caffeine và việc cơ thể đã được bổ sung đủ nước hay chưa.

5. Nên đi vệ sinh trước khi ra khỏi nhà

Đây là việc khá đơn giản nhưng dễ bị bỏ qua khi vội. Nếu đang có nhu cầu đi vệ sinh, tốt nhất nên giải quyết trước khi bắt đầu buổi đi bộ. Việc phải cố nhịn trong suốt quãng đường vừa gây khó chịu, vừa khiến bạn khó duy trì tốc độ và thời gian vận động như dự định.

Với người thường xuyên buồn tiểu hoặc gặp các triệu chứng bất thường về đường tiết niệu, không nên chỉ cố nhịn mà cần tìm nguyên nhân nếu tình trạng kéo dài.

Đi bộ buổi sáng mang lại lợi ích gì?

Đi bộ đều đặn có thể giúp tăng mức độ vận động thể chất, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức bền.

Hoạt động thể chất cũng có lợi cho tâm trạng, giấc ngủ và khả năng kiểm soát căng thẳng. Đi bộ sau khi thức dậy còn giúp nhiều người cảm thấy tỉnh táo hơn và dễ duy trì lịch tập cố định.

Nếu đi bộ ngoài trời, ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng cũng góp phần điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể.

Tuy nhiên, lợi ích không phụ thuộc hoàn toàn vào việc phải đi bộ thật sớm. Điều quan trọng hơn là duy trì vận động đều đặn, chọn cường độ phù hợp và biến việc đi bộ thành thói quen lâu dài.

Với những người mới bắt đầu, không cần đặt mục tiêu quá cao. Một đôi giày phù hợp, uống đủ nước, khởi động vài phút và đi với tốc độ vừa sức đã là một khởi đầu tốt.





Nguồn: Times of India