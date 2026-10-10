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Bé trai 8 tuổi mắc suy thận, urê huyết cao, suy tim nặng: Thói quen ăn uống khiến cha mẹ hối hận

| | Sống

Bé trai 8 tuổi ở Trung Quốc bị suy thận, suy tim nặng, phải lọc máu 2-3 lần mỗi tuần. Thói quen ăn uống của em khiến cha mẹ vô cùng hối hận.

Một bé trai 8 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), gần đây được chẩn đoán suy thận và urê huyết cao. Khi nhập viện, em thậm chí đã bị suy tim nặng, nồng độ creatinine trong máu vượt 800, cao gấp khoảng 10 lần mức bình thường. Hiện tại, bé phải lọc máu từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Qua hỏi thăm gia đình, bác sĩ được biết em vốn rất thích ăn đồ chiên rán, mỗi ngày còn uống từ 1 đến 2 lần các loại đồ uống pha chế hoặc đóng chai và hầu như không uống nước lọc. Điều này khiến cha mẹ vô cùng hối hận.

Theo trang Qingdao News, khi được đưa đến bệnh viện, chức năng thận của bé trai 8 tuổi đã suy giảm nghiêm trọng, kèm theo suy tim.

Bác sĩ nhắc nhở rằng thận của trẻ em vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nếu duy trì thói quen ăn uống và bổ sung nước không hợp lý trong thời gian dài, trẻ có thể phải đối mặt với nguy cơ gia tăng gánh nặng chuyển hóa và áp lực lên thận.

Đặc biệt, nhiều loại đồ uống có đường chứa từ 8 đến 12 g đường bổ sung trong mỗi 100 ml. Nếu uống nhiều mỗi ngày trong thời gian dài, trẻ không chỉ dễ tăng cân mà còn có nguy cơ gặp các vấn đề chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Không thể dùng đồ uống có đường thay thế nước lọc

Để trẻ chịu uống nước, một số cha mẹ thường cho con uống nước trái cây, trà sữa hoặc các loại đồ uống có vị ngọt thay cho nước lọc, thậm chí cho rằng chỉ cần trẻ uống thứ gì đó là được. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ ra rằng những loại đồ uống này không chỉ có hàm lượng đường cao mà còn có thể chứa nhiều thành phần phụ gia khác, vì vậy không nên được sử dụng làm nguồn bổ sung nước chủ yếu hằng ngày.

Bé trai 8 tuổi mắc suy thận, urê huyết cao, suy tim nặng: Thói quen ăn uống khiến cha mẹ hối hận- Ảnh 1.

Nước ngọt không nên là nguồn bổ sung nước chủ yếu trong ngày. (Ảnh minh họa)

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là cho trẻ uống nước thể thao hoặc nước điện giải mỗi khi vận động. Một số phụ huynh cho rằng trẻ cứ tập thể dục là cần bổ sung điện giải. Trên thực tế, nếu chỉ vận động thông thường và không đổ nhiều mồ hôi, nước lọc thường đã đáp ứng đủ nhu cầu.

Nếu thường xuyên bổ sung quá nhiều chất điện giải như natri và kali, cơ thể trẻ — vốn chưa phát triển hoàn thiện — có thể phải tăng gánh nặng điều hòa các chất này.

Bác sĩ nhắc nhở rằng thận không có khả năng bù trừ mạnh như gan. Một khi bị tổn thương nghiêm trọng, chức năng thận có thể khó phục hồi hoàn toàn.

Tuy nhiên, hiện chưa thể kết luận tình trạng suy thận của bé trai 8 tuổi trong trường hợp này là hậu quả trực tiếp của việc uống đồ uống đóng chai, đồ uống pha chế và ăn đồ chiên rán kéo dài. Nguyên nhân cụ thể cần được bác sĩ xác định dựa trên bệnh sử đầy đủ và kết quả thăm khám, xét nghiệm.

Trường hợp này là lời nhắc nhở các bậc cha mẹ nên hình thành cho trẻ thói quen ăn uống cân bằng, bảo đảm nguồn nước an toàn và ưu tiên nước lọc làm đồ uống hằng ngày, thay vì thường xuyên dùng đồ uống có đường để thay thế.

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Theo Trà My (Theo Aboluowang)

Sức khỏe 24h

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