Cô gái 23 tuổi đã phải lọc máu vì bỏ qua dấu hiệu bất thường ở thận, ngày uống 90 viên thuốc dẫn đến lên cơn co giật

Mới 23 tuổi, một cô gái ở Đài Loan (Trung Quốc) đã phải đối mặt với việc lọc máu vì suy thận nặng. Trước đó, cô từng nhận kết quả xét nghiệm có nhiều chỉ số bất thường nhưng chủ quan bỏ qua. Khi bệnh tiến triển, cô không điều trị theo hướng dẫn của bệnh viện mà tìm đến một người hành nghề y không được cấp phép, uống tới khoảng 90 viên thuốc mỗi ngày. Chưa đầy một tháng sau, cô lên cơn co giật, mất ý thức và phải cấp cứu, đặt nội khí quản.

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Theo chia sẻ của bệnh nhân họ Ngô trong chương trình News Dig Dig Wah của Đài Loan, khi chuẩn bị nhập học một trường cao đẳng kỹ thuật, cô nhận được kết quả khám sức khỏe đầu vào với một số chỉ số liên quan đến chức năng thận bất thường. Tuy nhiên, thời điểm đó cô đang bị cảm, sốt nên cho rằng những kết quả “bị đánh dấu đỏ” chỉ là ảnh hưởng tạm thời và không đi kiểm tra thêm.

Khoảng 6 tháng sau, tình trạng sức khỏe bắt đầu thay đổi rõ rệt. Khi đi xe máy, cô cảm thấy sợ ánh sáng, hai chân phù nề. Nước tiểu xuất hiện nhiều bọt và những bọt này lâu tan. Cô cũng liên tục bị sốt, phải nhiều lần đến các phòng khám nhỏ để điều trị nhưng tình trạng không cải thiện.

Sau đó, bác sĩ khuyên cô đến bệnh viện lớn để xét nghiệm máu. Đáng nói, ngay trong ngày được yêu cầu kiểm tra, cô vẫn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe, thậm chí còn đi leo núi.

Chỉ đến khi xuống núi, cô mới phát hiện bệnh viện đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại và gia đình cũng liên tục tìm cách liên lạc. Kết quả xét nghiệm cho thấy huyết sắc tố (hemoglobin) của cô chỉ còn khoảng 5-6 g/dL, thấp hơn nhiều so với mức thông thường khoảng 11-16 g/dL ở phụ nữ. Bác sĩ cảnh báo tình trạng thiếu máu nghiêm trọng đến mức nếu không nhanh chóng quay lại bệnh viện, cô có thể ngất xỉu.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo một thông tin khiến cô bàng hoàng: Cô đã bị suy thận nặng và cần lọc máu.

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Cô cho biết nguyên nhân chính xác của bệnh khi đó vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Tuy nhiên, trong gia đình có người mắc tiểu đường, tăng huyết áp và tăng axit uric máu. Sau khi cô được chẩn đoán bệnh thận, một số người thân trong gia đình cũng lần lượt phát hiện các vấn đề liên quan đến thận.

Không thể chấp nhận việc mình phải lọc máu khi mới 23 tuổi, cô rơi vào trạng thái sợ hãi và phủ nhận bệnh. Thay vì bắt đầu điều trị theo chỉ định của bệnh viện, cô trì hoãn việc lọc máu khoảng 6 tháng.

Trong khoảng thời gian này, gia đình và những người xung quanh liên tục giới thiệu nhiều phương pháp được cho là có thể “chữa bệnh thận” hoặc giúp tránh lọc máu. Một số người khuyên cô ăn thận heo nấu với vải, uống nước rau mùi...

Sau này, cô mới nhận ra rằng một số loại thực phẩm và các bài thuốc truyền miệng có thể chứa lượng kali cao, trong khi người suy thận nặng có nguy cơ gặp biến chứng do tăng kali máu.

Đáng chú ý, một người quen còn giới thiệu cho gia đình một người tự xưng là bác sĩ, quảng cáo rằng bệnh nhân có thể điều trị mà không cần lọc máu.

Vì quá sợ phải lọc máu, cô đã nghe theo lời khuyên của gia đình và tìm đến người này. Tại đây, cô được cho sử dụng một lượng lớn thuốc.

Thời điểm đó, cô đã nghỉ học và ở nhà. Do bệnh khiến cơ thể mệt mỏi, không muốn ăn uống, mỗi ngày cô gần như chỉ thức dậy để uống thuốc rồi lại ngủ.

Theo lời kể của cô, mỗi bữa cô phải uống khoảng 30 viên thuốc, tương đương khoảng 90 viên mỗi ngày. Có lúc uống hơn 10 viên, cô nôn ói nhưng sau đó vẫn tiếp tục uống vì bố mẹ hy vọng cô có thể tránh được việc lọc máu.

Tình trạng kéo dài chưa đầy một tháng thì xảy ra biến cố nghiêm trọng.

Một đêm, cô bất ngờ lên cơn co giật trong lúc ngủ và mất ý thức. Gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản và được điều trị tích cực, đồng thời tiến hành lọc máu.

Những dấu hiệu ở thận không nên bỏ qua

Phân tích trường hợp này, bác sĩ Đài Loan Yan Zong-hai cho biết những nguyên nhân thường gặp gây tổn thương thận bao gồm đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận mạn tính, bệnh thận đa nang và sỏi thận.

Trong trường hợp của cô gái 23 tuổi, bệnh nhân còn rất trẻ, không có bệnh mạn tính rõ ràng nhưng đã xuất hiện suy thận nghiêm trọng. Đặc biệt, tình trạng nước tiểu có nhiều bọt kéo dài là dấu hiệu khiến bác sĩ nghi ngờ có protein trong nước tiểu.

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Protein niệu có thể xuất hiện khi cầu thận bị tổn thương. Trong trường hợp này, bác sĩ cho rằng bệnh nhân có khả năng mắc viêm cầu thận mạn tính, một bệnh lý có thể liên quan đến rối loạn miễn dịch và cũng có thể có yếu tố gia đình.

Kết quả xét nghiệm máu sau đó cho thấy các chỉ số liên quan đến tình trạng tích tụ chất thải trong máu ở mức rất cao. Bệnh nhân đồng thời thiếu máu nghiêm trọng và sức khỏe suy kiệt, cho thấy chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Câu chuyện của cô gái 23 tuổi cũng là lời cảnh báo về việc không nên xem nhẹ những bất thường xuất hiện trong kết quả khám sức khỏe, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng như phù chân, nước tiểu bất thường, mệt mỏi kéo dài hoặc thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Quan trọng hơn, khi được chẩn đoán mắc bệnh thận, người bệnh cần được thăm khám và điều trị tại cơ sở y tế phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc hoặc tin vào những lời quảng cáo có thể “chữa khỏi suy thận, không cần lọc máu”. Với người suy thận nặng, việc trì hoãn điều trị hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nguồn: Yahoo