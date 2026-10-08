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Một ngư dân già chia sẻ mẹo mua tôm: "Tôi không bao giờ cho người thân ăn 5 loại tôm này!"

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Một ngư dân già chia sẻ mẹo mua tôm: "Tôi không bao giờ cho người thân ăn 5 loại tôm này!"

Với kinh nghiệm hàng chục năm đi biển, một ngư dân kỳ cựu đã thẳng thắn chia sẻ rằng họ không bao giờ để gia đình mình ăn 5 loại tôm dưới đây.

Trên thế giới có hơn 3.000 loại tôm khác nhau thuộc bộ giáp xác. Từ khi được phát hiện, tôm đã trở thành một món ăn phổ biến, đặc biệt là tôm biển, loại tôm to, mềm và ngon. Khi thời tiết trở lạnh, tôm càng béo hơn, ăn tôm thường xuyên vào mùa thu và mùa đông có thể bồi bổ cơ thể và giúp tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên trong quá trình mua loại nguyên liệu này để chế biến món ăn, một số người thấy tôm có mùi tanh nồng hoặc dai, ăn không ngọt. Với kinh nghiệm hàng chục năm đi biển, một ngư dân kỳ cựu đã thẳng thắn chia sẻ rằng họ không bao giờ để gia đình mình ăn 5 loại tôm. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện những loại tôm không nên mua để chế biến món ăn cho gia đình.

Khi mua tôm, hãy tránh mua 5 loại này! Một ngư dân già nói: Tôi không bao giờ cho người thân ăn chúng. - Ảnh 1.

Loại thứ nhất: Toàn bộ con tôm khi chạm vào đều có cảm giác dính, nhớt

Cũng giống như đậu phụ, thịt và các thực phẩm giàu protein khác, tôm sẽ trở nên nhớt sau khi bị hỏng. Điều này là do vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, tiết ra một lớp chất polysaccharid dạng gelatin bao phủ chính chúng, khiến tôm có cảm giác dính. Nếu tôm hơi dính, có nghĩa là nó đã bị hỏng. Nếu nó cực kỳ dính, có nghĩa là nó đã bị hỏng nặng; cho dù bạn chế biến thế nào, thịt tôm sẽ bị bở và mất độ đàn hồi. Tôm có cảm giác nhớt chứa một lượng lớn histamine, vi khuẩn và các chất khác, và việc chế biến nó có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Khi mua tôm, hãy tránh mua 5 loại này! Một ngư dân già nói: Tôi không bao giờ cho người thân ăn chúng. - Ảnh 2.

Ở chợ, người bán hàng sẽ không chỉ bày bán trực tiếp những con tôm nhớp nháp này; họ chắc chắn sẽ tìm cách làm cho chúng khó phân biệt với tôm tươi. Chúng sẽ được trộn lẫn với tôm tươi ướp đá. Khi mua, hãy sờ thử vài con tôm; nếu bạn thấy 1-2 con tôm nhớp nháp trong số 10 con, hãy cẩn thận khi chọn mua.

Loại thứ hai: Đầu tôm bị đen thành từng mảng lớn

Dạ dày, tuyến tiêu hóa và các cơ quan khác của tôm nằm bên trong đầu. Sau khi tôm chết, các cơ quan này bắt đầu thối rữa và chuyển sang màu đen, cùng với thức ăn chưa tiêu hóa cũng nhanh chóng bị phân hủy và chuyển sang màu đen. Một vùng lớn đầu tôm chuyển sang màu đen cho thấy tôm đã chết từ lâu và sẽ sản sinh ra nhiều chất độc hại. Một số người cho rằng những con tôm đen này rẻ tiền và họ chỉ cần cắt bỏ đầu và vứt đi, vì nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Mặc dù không ăn đầu tôm giúp giảm lượng chất độc hại hấp thụ, nhưng thịt ở đuôi cũng bị hỏng, thường phát triển mùi tanh rất nồng, không thể khử được ngay cả bằng nhiều hành lá, gừng hoặc rượu.

Khi mua tôm, hãy tránh mua 5 loại này! Một ngư dân già nói: Tôi không bao giờ cho người thân ăn chúng. - Ảnh 3.

Loại thứ ba: Tôm có màu trắng đặc biệt sáng

Ngày nay, một số người thích mua hàng dựa trên vẻ bề ngoài; sản phẩm càng bắt mắt thì càng được nhiều người mua. Điều này cũng đúng với tôm; màu càng tươi thì càng được cho là tươi ngon. Tuy nhiên, đối với những người không sống gần biển, hầu hết tôm họ ăn đều đã chết. Những con tôm chết này chuyển sang màu trắng xám, trông không hấp dẫn và khá khó coi. Một số người bán hàng đã lợi dụng điều này, ngâm tôm trong formaldehyde và các chất giữ nước để chúng có màu trắng và ngăn ngừa hư hỏng trong thời gian dài. Người bán hàng ở chợ có thể khẳng định đây là những con tôm tươi ngon nhất, được bảo quản lạnh, nhưng những con tôm bắt mắt này thực chất đã được xử lý bằng hóa chất. Vì vậy, hãy tránh mua tôm có màu trắng quá mức.

Khi mua tôm, hãy tránh mua 5 loại này! Một ngư dân già nói: Tôi không bao giờ cho người thân ăn chúng. - Ảnh 4.

Một số người bán thậm chí còn phủ sáp lên bề mặt tôm để chúng trông bóng bẩy hơn dưới ánh đèn hoặc ánh nắng mặt trời. Khi mua tôm, nếu nghi ngờ hãy lấy khăn giấy và chùi lên lớp vỏ tôm. Nếu tôm không còn bóng sau khi lau, nghĩa là chúng đã được phủ sáp.

Lưu ý: Một số người bán ngâm tôm trong amoniac hoặc chất khử trùng để khử mùi tanh. Nếu tôm có mùi rất nồng, đừng mua.

Loại thứ tư: Vỏ tôm chuyển sang màu đỏ

Tôm luộc có màu đỏ, nhưng vỏ tôm cũng có thể chuyển sang màu đỏ do nhiệt độ trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản lâu ngày. Điều này là do chất astaxanthin trong vỏ tôm ban đầu có màu xám xanh hoặc xám trắng, nhưng nó chuyển sang màu đỏ khi bị đun nóng. Tôm chuyển sang màu đỏ sẽ trở nên rất cứng và dai, bất kể bạn chế biến như thế nào, và thịt sẽ khô và dai. Loại tôm này cũng có mùi tanh rất nồng. Khi mua tôm, bạn có thể bóp phần thịt; nếu phần màu đỏ rất cứng, điều đó có nghĩa là chúng đã bị đun quá nhiệt và nên tránh mua.

Khi mua tôm, hãy tránh mua 5 loại này! Một ngư dân già nói: Tôi không bao giờ cho người thân ăn chúng. - Ảnh 5.

Loại thứ năm: Có mùi tanh nồng

Một số người chế biến tôm theo cách của người khác, thêm hành lá và gừng, rồi chấm với nước tương và giấm, nhưng tôm vẫn có mùi tanh nồng. Đừng nghi ngờ cách nấu của bạn; đó là vì tôm bạn mua kém chất lượng. Một số loại tôm nuôi được nuôi trong môi trường nước kém chất lượng và sử dụng lượng lớn kháng sinh, dẫn đến mùi tanh rất nồng, khó loại bỏ ngay cả bằng các phương pháp xử lý đặc biệt. Vì vậy, khi mua tôm, tốt nhất là nên ngửi mùi. Nếu bạn không chịu được mùi tanh, đừng mua. Nếu bạn thấy ổn, thì cứ mua.

Khi mua tôm, hãy tránh mua 5 loại này! Một ngư dân già nói: Tôi không bao giờ cho người thân ăn chúng. - Ảnh 6.

Trên đây là kinh nghiệm chia sẻ của ngư dân già khi chọn mua tôm và dấu hiệu những loại tôm bạn không nên mua. Hãy tham khảo để lần tới đi chợ bạn sẽ mua được nguyên liệu chất lượng, ngon và an toàn cho sức khỏe gia đình nhé!

Theo Hà Ngô (T/h)

Thanh Niên Việt

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