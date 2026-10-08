Mua vàng rồi cất vào tủ

Khoảng 10 năm trước, khi giá vàng chưa tăng mạnh, bà Lý, sống tại một thành phố ở miền Đông Trung Quốc, quyết định dành một phần tiền tiết kiệm để mua vàng. Lúc đó, bà không nghĩ đến chuyện đầu tư ngắn hạn.

Gia đình bà khi ấy có một khoản tiền nhàn rỗi. Gửi ngân hàng thì lãi suất không cao, còn đầu tư vào cổ phiếu hay bất động sản lại khiến bà cảm thấy rủi ro. Sau nhiều lần cân nhắc, bà mua một số vàng miếng với tổng trọng lượng 190 gram (tương đương hơn 5 cây vàng).

Sau khi mua, bà Lý gần như không động đến số vàng này. Những thỏi vàng được cất trong két, chỉ thỉnh thoảng bà mới lấy ra kiểm tra. Suốt nhiều năm, giá vàng có lúc tăng, lúc giảm. Bà Lý cũng từng chứng kiến thời điểm giá vàng đi lên nhưng vẫn không bán vì xác định: “Đã mua để dành thì cứ để đó”.

Tuy nhiên, khi giá vàng gần đây liên tục lập đỉnh mới, giá trị số vàng đang nắm giữ tăng đáng kể, bà Lý bắt đầu thay đổi quan điểm.

Sau khi tính toán mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán cùng các khoản chi phí, hao hụt liên quan, gia đình ước tính bà có thể thu về khoản lãi khoảng 135.000 NDT( tương đương hơn 521 triệu đồng). Với một gia đình có thu nhập trung bình, đây là khoản lợi nhuận đáng kể sau gần 10 năm nắm giữ vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, gia đình đang cần một khoản tiền lớn để sửa sang lại căn nhà nên bà Lý quyết định bán toàn bộ số vàng đã tích trữ suốt nhiều năm. Giao dịch hoàn tất, bà mang số tiền thu được về nhà với tâm trạng khá vui. Sau gần một thập kỷ nắm giữ, khoản đầu tư ban đầu đã mang lại cho bà một khoản lợi nhuận đáng kể.

Khi ấy, bà tin rằng mình đã chọn đúng thời điểm để chốt lời. Thế nhưng, cảm giác hài lòng ấy không kéo dài được lâu.

“Lãi rồi, nhưng vẫn thấy tiếc”

Sau khi bán vàng, khoản tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Bà Lý dùng một phần để sửa nhà, phần còn lại gửi tiết kiệm. Xét về tài chính, gia đình bà vẫn có một khoản tài sản đáng kể, thậm chí đã thực sự ghi nhận được khoản lợi nhuận sau gần một thập kỷ. Thế nhưng, cảm giác của bà lại hoàn toàn khác. Bà bắt đầu lo rằng nếu giá vàng tiếp tục tăng, số tiền vừa thu về sẽ không còn đủ để mua lại đúng lượng vàng mà mình từng sở hữu.

Vài tuần sau giao dịch, bà Lý hình thành một thói quen mới: liên tục kiểm tra giá vàng. Ban đầu, bà chỉ xem một lần mỗi ngày. Sau đó, điện thoại thường được mở ra vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Mỗi lần giá vàng tăng, bà lại nghĩ đến số vàng đã bán.

Điều khiến bà day dứt nhất là không biết mình đã chọn đúng thời điểm hay bán quá sớm. Nếu giá vàng giảm sau đó, quyết định chốt lời sẽ trở thành một thương vụ thành công. Nhưng nếu giá tiếp tục đi lên, khoản lãi gần nửa tỷ đồng lại dễ bị nhìn thành phần lợi nhuận mà bà đã bỏ lỡ. Chính sự không chắc chắn ấy khiến bà nhiều đêm trằn trọc.

Một người bạn an ủi rằng ít nhất bà đã có một khoản lợi nhuận đáng kể, không nên quá bận tâm đến số tiền có thể kiếm thêm trong tương lai. Nhưng với bà Lý, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

“Bây giờ cứ thấy giá vàng tăng là tôi lại nghĩ đến số vàng của mình”, bà nói.

Câu chuyện cũng khiến gia đình bà bắt đầu tranh luận về một câu hỏi tưởng như rất đơn giản: đâu mới là thời điểm thích hợp để bán vàng?

Nếu mục tiêu ban đầu là tích trữ tài sản trong dài hạn, việc giá vàng tiếp tục tăng sau khi bán không đồng nghĩa người bán đã thua. Bà Lý vẫn đạt được mục tiêu ban đầu: biến khoản tiền bỏ ra gần 10 năm trước thành một khoản tài sản có giá trị cao hơn đáng kể và dùng số tiền đó cho những nhu cầu thực tế của gia đình.

Tuy nhiên, tâm lý con người không phải lúc nào cũng nhìn vào khoản lợi nhuận đã nằm trong tay. Khi một tài sản tiếp tục tăng giá sau thời điểm bán, người sở hữu rất dễ tập trung vào phần lợi nhuận mà mình có thể đã kiếm được, thay vì số tiền thực tế đã thu về. Càng theo dõi giá, cảm giác tiếc nuối càng dễ lớn lên.

(Theo Sohu)