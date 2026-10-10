Từ nay đến 31/12/2026: Tài khoản mạng xã hội, viễn thông, chứng khoán… phải liên kết VNeID

Theo thông tin từ Báo Lào Cai, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Tại Điều 19, nghị định bổ sung khoản 9 và khoản 10 vào Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP. Đây là quy định về việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023 trên các nền tảng số thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. 12 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Với lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu này không áp dụng cho mọi tài khoản mua sắm. Quy định chỉ áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo Luật Thương mại điện tử năm 2025.

Ngoài 12 lĩnh vực trên, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng. Điều kiện là nền tảng đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử. Với các lĩnh vực chưa được liệt kê, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền sẽ ban hành danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

11 loại tài khoản phải hoàn thành liên kết trước ngày 31/12/2026

Khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định về các tài khoản thuộc diện bắt buộc được tạo trước ngày 28/9/2026. Những tài khoản này phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 31/12/2026, trừ tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng.

11 loại tài khoản phải hoàn thành trước thời hạn này gồm:

- Tài khoản lĩnh vực giáo dục

- Tài khoản bình dân học vụ số

- Tài khoản chứng khoán

- Tài khoản viễn thông

- Tài khoản thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng, người tiếp thị liên kết)

- Tài khoản hóa đơn điện tử

- Tài khoản kinh doanh vận tải

- Tài khoản du lịch

- Tài khoản lĩnh vực dược

- Tài khoản khám bệnh, chữa bệnh

- Tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam

Riêng đối với tài khoản ngân hàng thời gian hoàn thành liên kết có thời hạn đến 30/6/2027. Theo đó, tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày nghị định có hiệu lực có thời hạn dài hơn. Chủ tài khoản phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 30/6/2027.

Nghị định cũng đặt hạn chót cho các nền tảng số quốc gia. Các nền tảng này phải tích hợp tài khoản định danh điện tử để phục vụ đăng nhập, xác thực và thực hiện giao dịch chậm nhất ngày 31/12/2026.

Việc liên kết được thực hiện giữa tài khoản trên từng nền tảng và tài khoản định danh điện tử. Vì vậy, người dùng nên theo dõi thông báo, hướng dẫn từ các nhà cung cấp dịch vụ như nhà mạng, công ty chứng khoán, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Người dùng cũng nên chủ động kiểm tra tài khoản VNeID còn hoạt động bình thường. Từ ngày 28/9/2026, tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa tự động khi căn cước điện tử bị khóa, hoặc khi số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không chính chủ.