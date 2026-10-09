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6 bước nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ online ở Hà Nội

| | Kinh tế số

Nếu sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin thửa đất, người dân Hà Nội có thể thực hiện thủ tục đính chính trực tuyến.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”, hướng tới cải cách quy trình giải quyết một số thủ tục đất đai theo hướng giảm thao tác thủ công, hạn chế các bước trung gian và tăng cường liên thông, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan.

Đề án tập trung thí điểm đối với 2 nhóm thủ tục, trong đó có việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp cơ quan Nhà nước có sai sót về thông tin người sử dụng đất , chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về thửa đất.

Theo hướng dẫn của Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, người dân có thể nộp hồ sơ online thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp xã.

Các bước nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ online

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Người dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Đây là cổng thông tin tập trung, cho phép thực hiện nhiều dịch vụ công, trong đó có thủ tục “Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã”.

Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh: Hanoi.gov)

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”.

Khi hệ thống yêu cầu xác thực đăng nhập, người dân có thể thực hiện bằng một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, nhập mật mã Passcode trên ứng dụng và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng nhập.

Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. (Ảnh: Hanoi.gov)

Bước 3: Chọn đúng thủ tục hành chính

Tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân tra cứu và lựa chọn thủ tục: “Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã”.

Mã thủ tục là 1.116450

Lựa chọn đúng thủ tục hành chính. (Ảnh: Hanoi.gov)

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Người dân chọn tỉnh, thành phố; phường, xã nơi thực hiện thủ tục.

Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ phù hợp. (Ảnh: Hanoi.gov)

Sau khi kiểm tra thông tin, chọn “Đồng ý” và tiếp tục với chức năng “Nộp trực tuyến”.

Việc xác định đúng cơ quan tiếp nhận ngay từ đầu sẽ giúp hồ sơ được xử lý thuận lợi hơn.

Bước 5: Nhập thông tin và đính kèm hồ sơ

Hệ thống tự động điều hướng sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội, để thực hiện thao tác nhập thông tin hồ sơ.

Nhập thông tin hồ sơ. (Ảnh: Hanoi.gov)

Đính kèm thành phần hồ sơ. (Ảnh: Hanoi.gov)

Bước 6: Hoàn thành nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, người dân có thể chọn Sửa thông tin hồ sơ hoặc yêu cầu rút hồ sơ.

Hoàn thành việc nộp hồ sơ. (Ảnh: Hanoi.gov)

Theo Bằng Lăng/ VTC News

VTC News

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