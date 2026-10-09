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Cơ quan thuế các cấp dùng mã định danh điện tử mới từ tháng 10/2026

| | Kinh tế số

Cục Thuế vừa ban hành Thông báo số 880/TB-CT áp dụng mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia. Mã định danh điện tử mới được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Cục Thuế cho biết, việc ban hành danh sách mã định danh điện tử mới được thực hiện theo Quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/2/2022. Mã định danh điện tử mới được áp dụng đối với 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở. Theo đó, mỗi đơn vị được cấp một mã định danh điện tử riêng.

Cơ quan thuế các cấp dùng mã định danh điện tử mới từ tháng 10/2026. Ảnh: GDT.

Theo H.H

Đại đoàn kết

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