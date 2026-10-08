Hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo trên ứng dụng Etax Mobile

Cục Thuế triển khai chức năng hỏi đáp quy định chính sách pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ người nộp thuế.

Các bước sử dụng trợ lý ảo trên ứng dụng Etax Mobile

Bước 1: Mở ứng dụng Etax Mobile, thực hiện đăng nhập với tài khoản đã đăng ký

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng, chạm vào hình robot để truy cập trợ lý ảo

Tại màn hình chào mừng đầu tiên, NNT có thể hỏi nhanh các vấn đề đang quan tâm bằng cách chạm vào các câu hỏi có sẵn đang hiển thị

Bước 3: NNT đặt câu hỏi muốn hỏi vào ô nhập và gửi câu hỏi bằng cách nhấn vào nút Gửi trên màn hình

Bước 4: Hệ thống tiếp nhận câu hỏi, phân loại câu hỏi của NNT và trả lời thông tin tương ứng

Với các câu hỏi liên quan tới thông tin của người nộp thuế, hệ thống tìm kiếm thông tin và phản hồi lại cho NNT. Một số câu hỏi như:

+ Thông tin về nợ thuế

+ Thông tin về cưỡng chế nợ thuế

+ Thông tin về hoãn xuất nhập cảnh

+ Thông tin về quyết toán thuế

+ Thông tin người phụ thuộc

Hỗ trợ khai thuế HKD tờ khai 01/CNKD (áp dụng với HKD, CNKD có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm).





Với các câu hỏi liên quan tới chính sách, pháp luật thuế, hệ thống tổng hợp các thông tin từ nhiều nguồn thông tin và phản hồi lại cho NNT

Với các câu trả lời về chính sách, pháp luật thuế, NNT có thể xem chi tiết văn bản pháp luật được tham chiếu, tài liệu được trích dẫn bằng cách nhấn vào các dòng có gắn đường dẫn (chữ màu xanh, gạch chân) hệ thống sẽ hiển thi chi tiết tài liệu.

Với các câu hỏi khác không hỗ trợ, nằm ngoài phạm vi chính sách, pháp luật thuế, hệ thống trả lời không hỗ trợ hoặc yêu cầu thêm thông tin

Bước 5: Một số chức năng khác trên trợ lý ảo:

Góp ý trợ lý ảo

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