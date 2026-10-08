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Vây bắt thành công Ngô Thị Ngọc SN 1995

| | Xã hội

Ngô Thị Ngọc bị bắt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 9/2026, Phòng An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn truy bắt thành công Ngô Thị Ngọc (SN 1995, trú tại phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

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Hình ảnh lực lượng chức năng áp giải đối tượng Ngọc. Ảnh: CA Hà Nội

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn nước ngoài gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghiệp vụ và quyết tâm đấu tranh với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra đã chủ động xác minh, truy tìm, từng bước xác định nơi lẩn trốn và phối hợp tổ chức truy bắt thành công đối tượng.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" xảy ra tại Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 80/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 17/10/2025 của Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội.

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Quyết định truy nã Ngọc. Ảnh: CATP Hà Nội

Đến ngày 31/3/2026 và ngày 27/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã lần lượt ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Ngọc về tội danh trên (Các Quyết định, Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn).

Đến ngày 12/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã số 1073/QĐTN-ANĐT-Đ2 đối với Ngô Thị Ngọc về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại khoản 1, Điều 349 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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