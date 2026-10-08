Bất ngờ nhận được 400 triệu, Nguyễn Thị Khanh sinh năm 1985 xếp công việc, từ Trung Quốc trở về Việt Nam

Ngày 26/6/2026, Công an xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của ông Phan Quốc Đình, sinh năm 1978, trú tại xóm Yên Phú, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Theo trình báo, ngày 19/6/2026, trong quá trình giao dịch tài chính, ông Đình đã chuyển nhầm 400 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản đứng tên chị Nguyễn Thị Khanh.

Nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Yên Thành, Công an xã Yên Lạc tiến hành rà soát, xác minh thông tin chủ tài khoản và nơi cư trú. Kết quả xác minh xác định chị Nguyễn Thị Khanh, sinh năm 1985, trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, hiện đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc.

Do chị Khanh không có mặt tại địa phương, Công an xã Yên Lạc phối hợp với gia đình để liên hệ, thông tin về vụ việc, đồng thời giải thích các quy định liên quan và vận động chị Khanh phối hợp giải quyết. Sau nhiều lần trao đổi, chị Khanh đã sắp xếp công việc, từ Trung Quốc trở về Việt Nam.

Công an xã Yên Lạc hỗ trợ trao trả 400 triệu đồng chuyển nhầm

Ngày 21/9/2026, chị Khanh trực tiếp đến trụ sở Công an xã Yên Lạc làm việc và tự nguyện trao trả toàn bộ 400 triệu đồng để cơ quan Công an thực hiện các thủ tục bàn giao cho người chuyển nhầm. Như vậy, sau ròng rã 3 tháng, Công an xã Yên Lạc đã hỗ trợ công dân đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc trở về Việt Nam trao trả số tiền nhận chuyển nhầm.

Do ông Đình đang chăm sóc bố bị bệnh nặng và không có điều kiện trực tiếp đến Yên Lạc nhận lại tiền, Công an xã Yên Lạc đã thực hiện chuyển khoản số tiền 400 triệu đồng cho ông Đình vào ngày 30/9/2026.

Các chú ý cốt lõi khi chuyển khoản tránh nhầm lẫn

Kiểm tra tên người nhận

Đối chiếu kỹ họ tên hiển thị trên màn hình ứng dụng ngân hàng.Hầu hết ngân hàng hiện nay tự động hiện tên đầy đủ, không khớp tuyệt đối không chuyển.

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Xác thực thông tin ngân hàng

Chọn đúng tên ngân hàng thụ hưởng (nhiều ngân hàng có tên viết tắt gần giống nhau). Kiểm tra kỹ từng chữ số tài khoản, đặc biệt là các dãy số dài.

Thử nghiệm giao dịch nhỏ

Chuyển trước số tiền nhỏ (ví dụ 10.000 VNĐ) với người lạ hoặc giao dịch giá trị lớn lần đầu. Chờ người nhận xác nhận đã nhận được tiền rồi mới chuyển phần còn lại.

Nội dung chuyển khoản rõ ràng

Ghi rõ họ tên, mục đích chuyển tiền (ví dụ: thanh toán đơn hàng, trả tiền mua sách). Tránh để trống hoặc ghi nội dung sơ sài khó đối chiếu về sau.

Lưu ý quan trọng nếu lỡ chuyển nhầm hoặc nhận tiền nhầm

Khi chuyển nhầm tiền

Giữ lại biên lai hoặc chụp màn hình giao dịch chuyển tiền thành công.

Liên hệ ngay tổng đài ngân hàng của bạn hoặc đến phòng giao dịch gần nhất để làm đơn tra soát, phong tỏa tài khoản người nhận nếu họ chưa rút tiền.

Khi nhận được tiền chuyển nhầm

Tuyệt đối không tự ý dùng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của số điện thoại lạ để tránh sập bẫy lừa đảo (vay nặng lãi, giả mạo link ngân hàng).

Báo ngay cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết đúng pháp luật.