Thủ đoạn lừa đảo chưa từng có liên quan đến shipper, công an cảnh báo tuyệt đối không làm 5 điều này

Thông tin từ công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục biến đổi với nhiều hình thức. Trước thực trạng đó, công an xã Thái Hòa cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để tạo lòng tin, sau đó hướng dẫn thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Theo thủ đoạn được ghi nhận, đối tượng gọi điện, tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng cần giao. Sau khi người dân nghe máy, đối tượng có thể đưa ra các lý do như yêu cầu xác nhận đơn hàng, thanh toán phí giao hàng hoặc thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Đáng chú ý, đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu người dân truy cập đường link, tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng với lý do xác nhận đơn hàng, nhận tiền, giải ngân hoặc hoàn tất thủ tục. Một số trường hợp còn bị dụ tải ứng dụng vay tiền để thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Nếu làm theo, người dân có thể bị lộ thông tin bảo mật hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

Công an xã Thái Hòa khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác khi nhận cuộc gọi thông báo giao hàng nhưng bản thân không đặt hàng; yêu cầu cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP; gửi đường link hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; yêu cầu chuyển tiền trước để thanh toán phí, xác nhận hoặc hoàn tất thủ tục.

Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, người dân không làm theo hướng dẫn của người gọi và chủ động kiểm tra đơn hàng qua kênh chính thức của đơn vị vận chuyển. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu và thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng; không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đối với nhu cầu vay tiền, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ thực hiện giao dịch với các tổ chức tín dụng, đơn vị được phép hoạt động. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân liên hệ Công an xã Thái Hòa để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.