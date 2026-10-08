Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội
Viên Minh/VTC News |
08-10-2026 - 06:40 AM |
Xã hội
Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội khiến khói đen bao trùm, nhiều vật dụng bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi.
- 08-10-2026
- 08-10-2026
- 08-10-2026
Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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