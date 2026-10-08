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Khởi tố Phó Giám đốc và Phó Trưởng phòng Trung tâm Tài nguyên môi trường

| | Xã hội

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Hứa Văn Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Tài nguyên môi trường về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Làm sai lệch hồ sơ tài liệu, kết quả quan trắc môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố hành vi sai phạm của các cán bộ Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện hoạt động quan trắc môi trường.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, các đối tượng đã có hành vi móc nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp về kết quả các thông số môi trường sau khi phân tích nhằm mục đích tạo điều kiện, hỗ trợ, giữ chân khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp về kết quả thông số môi trường sau phân tích và đề nghị chỉnh sửa thông số lên cao hơn so với kết quả phân tích ban đầu, các đối tượng đã đồng ý và chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện điều chỉnh thông số môi trường theo yêu cầu của doanh nghiệp mà không thực hiện việc thu mẫu hay phân tích lại theo quy định.

Từ đó, làm sai lệch hồ sơ tài liệu, kết quả quan trắc môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Khởi tố Phó Giám đốc và Phó Trưởng phòng Trung tâm Tài nguyên môi trường- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Ngân.

Khởi tố bị can Hứa Văn Chinh, Hứa Thị Ngân

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Đồng thời, khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hứa Văn Chinh (sinh năm 1980, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) - Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân (sinh năm 1987, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Tài nguyên môi trường về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tội giả mạo trong công tác

Điều 359, văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định tội giả mạo trong công tác như sau:

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;

b) Làm, cấp giấy tờ giả;

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;

c) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 06 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả;

b) Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả trở lên;

b) Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Theo PV

Chinhphu.vn

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