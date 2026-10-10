Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Lịch nghỉ Tết Đinh Mùi và Quốc khánh 2027 áp dụng với công chức, viên chức.

Với cán bộ công chức, viên chức và người lao động khu vực Nhà nước, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nghỉ 5 ngày chính thức (gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết). Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo đó, kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày chính thức (gồm ngày 2/9/2027 và 1 ngày liền sau là ngày 3/9/2027). Cộng 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ như trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và Nhân dân. Trong đó, lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Với lao động khu vực doanh nghiệp, tùy điều kiện thực tế mà người sử dụng bố trí lịch sao cho số ngày nghỉ không thấp hơn quy định, đồng thời thông báo trước 30 ngày cho lao động biết khi thực hiện phương án.

Theo đó, dịp Tết Âm lịch có thể lựa chọn một trong ba phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi (5/2/2027-11/2/2027), nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi (4/2/2027-10/2/2027), hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi (3/2/2027-9/2/2027).

Dịp Quốc khánh 2/9, người sử dụng lao động bố trí cho lao động nghỉ 2 ngày gồm 2/9/2027 và 1 ngày liền kề trước (1/9/2027) hoặc liền kề sau (3/9/2027).

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2027 cho lao động như phương án với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đồng thời, các đơn vị bảo đảm cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 Âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình. Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về Ngày Văn hóa Việt Nam, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.



