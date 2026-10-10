Sáng 10/10, giá vàng miếng SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng mua vào thấp hơn, ở mức 141 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra bằng các thương hiệu trên, ở mức 144,8 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu trên ghi nhận mức tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Riêng Mi Hồng ghi nhận mức tăng thấp hơn 700.000 đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, giá các thương hiệu ghi nhận mức tăng từ 700.000 đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng và có sự phân hóa mạnh giữa các thương hiệu.

SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Phú Quý niêm yết giá mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy với mức tăng trên, giá vàng trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần.

Diễn biến giá vàng miếng trong nước trong 30 ngày. Ảnh: SJC.

Sáng 10/10, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.194,40 USD/ounce, tăng 62,88 USD, tương đương 1,52% trong 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, chưa gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 131,8 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý bật tăng lên mức cao nhất một tuần khi giá dầu thô và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng hạ nhiệt, giảm bớt áp lực lạm phát. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất Mỹ vẫn là lực cản đối với kim loại quý. Theo CME FedWatch, thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 19%; xác suất có ít nhất một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 lên tới 84%.