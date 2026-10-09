Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" gần 6 tấn vàng chỉ trong 1 ngày

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa quay đầu bán ròng 5,7 tấn vàng trong phiên 8/10 sau 3 phiên liên tiếp mua vào. Lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm xuống còn khoảng 1.055 tấn.

Động thái "xả hàng" mạnh tay của quỹ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang nỗ lực cân bằng sau khi rơi về đáy 2 tháng. Chốt phiên 8/10, theo dữ liệu trên sàn Kitco, giá vàng thế giới tăng 0,54% lên 4.134 USD/ounce.

Tâm lý thị trường trong tháng 10 đã bớt bi quan hơn, song rủi ro Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn hiện hữu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 197.000 trong tuần trước, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp tăng lên 1,716 triệu. Diễn biến này củng cố nhận định rằng thị trường lao động đang ở trạng thái ít sa thải nhưng tuyển dụng chậm, sau khi nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9.

Biên bản cuộc họp Fed cùng phát biểu mới nhất của Thống đốc Christopher Waller tiếp tục cho thấy khả năng thắt chặt thêm chính sách vào cuối năm vẫn được để ngỏ. Dù thị trường hiện đánh giá xác suất tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức thấp, kỳ vọng về một động thái vào tháng 12 vẫn cao hơn đáng kể.

Trên thị trường trái phiếu, phiên đấu giá 22 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm kết thúc ở mức lợi suất 5,618%, với tỷ lệ chào mua/chào bán 2,54 lần. Kết quả này giúp lợi suất kỳ hạn 30 năm hạ khỏi vùng 5,7%, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu 10 năm về gần 5,2% vào cuối phiên, qua đó phần nào giảm bớt sức ép lên vàng.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ theo dõi chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10, CPI tháng 9 và PPI tháng 9. Dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng hoặc CPI hạ nhiệt có thể hỗ trợ giá vàng thông qua việc giảm áp lực lên chính sách tiền tệ. Ngược lại, một đợt tăng mới của giá dầu hoặc nhu cầu yếu đối với trái phiếu dài hạn có thể đẩy lợi suất lên cao và tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, vàng giao ngay đang đối mặt với vùng kháng cự gần tại 4.142-4.163 USD/ounce. Nếu vượt qua khu vực này, giá có thể hướng tới 4.184 USD và xa hơn là 4.226 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 4.103 USD, tiếp theo là 4.067 USD và 4.032 USD/ounce.