Người thân Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VDS

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS, sàn HoSE) vừa công bố đăng ký giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ là bà Nguyễn Thanh Loan, Trợ lý Chủ tịch HĐQT và cũng là vợ của ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT.



Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Loan đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VDS trong thời gian từ 15/10 đến 13/11/2026 nhằm mục đích tăng sở hữu. Nếu thành công, bà Loan sẽ nâng sở hữu từ 1,65 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,61% vốn) lên mức 3,65 triệu cổ phiếu VDS (tỷ lệ 1,34% vốn).

Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn đang sở hữu gần 45,68 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 16,79% vốn.

Ảnh: VDS

Trong diễn biến mới đây, Chứng khoán Rồng Việt thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 272 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Chứng khoán Rồng Việt.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Đáng chú ý, Chứng khoán Rồng Việt cũng đã quyết định dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thuộc đợt 1) theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, VDS dự kiến phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên mức 4.500 tỷ đồng.

Đợt 1, doanh nghiệp sẽ phát hành tổng cộng 88 triệu cổ phiếu gồm 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức, 6,4 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 2, VDS sẽ chào bán riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của VDSC tại thời điểm gần nhất với đợt chào bán, theo quy định pháp luật.