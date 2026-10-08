“Gã khổng lồ” bất động sản khu công nghiệp sắp trả cổ tức 6.000 đồng/cp

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 6.000 đồng.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 26/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/11/2026. Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Tân Uyên sẽ chi tổng cộng gần 144 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này duy trì mức cổ tức tiền mặt 60%. Trước đó, trong hai năm 2023 và 2024, Nam Tân Uyên cũng đều chi trả cổ tức ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu.

Việc chốt quyền trả cổ tức lần này cũng hiện thực hóa kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Nam Tân Uyên công bố hồi đầu năm. Trong báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp dự kiến dành tối thiểu 60% mệnh giá để chia cổ tức cho cổ đông.

Với cơ cấu sở hữu tập trung, phần lớn số tiền cổ tức dự kiến sẽ chảy về túi các cổ đông lớn của Nam Tân Uyên. Trong đó, CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) là cổ đông lớn nhất của Nam Tân Uyên với tỷ lệ sở hữu 32,85%, dự kiến nhận 47 tỷ. Hai cổ đông lớn còn lại gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) nắm 20,42% và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) sở hữu 19,95%, qua đó lần lượt thu về khoảng 29 tỷ đồng và 28,7 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, Nam Tân Uyên đạt doanh thu 716 tỷ đồng, tăng 95% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024.

Kết quả kinh doanh trên tiếp tục tạo nền tảng để Nam Tân Uyên duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao. Với lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 320 tỷ đồng, số tiền dự kiến chi trả cổ tức tương đương khoảng 45% lợi nhuận cả năm.

Nam Tân Uyên là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp có sự hiện diện của nhiều cổ đông lớn trong hệ sinh thái ngành cao su và bất động sản khu công nghiệp, đồng thời duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt đều đặn trong những năm gần đây.