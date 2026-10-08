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Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt cột mốc quan trọng

| | Thị trường chứng khoán

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt cột mốc quan trọng

Theo báo cáo, GSM hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị trước IPO (pre-IPO) và đặt mục tiêu thực hiện IPO vào năm 2028. Đây là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng quy mô của doanh nghiệp sau hơn 3 năm hoạt động.

Theo báo cáo cập nhật sau Hội nghị Nhà đầu tư Vingroup của Chứng khoán SSI, Green GSM - nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup  đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh cả về quy mô hoạt động lẫn thị trường quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch IPO trong vài năm tới.

GSM được thành lập vào tháng 3/2023 và hiện vận hành theo mô hình nền tảng kết hợp, vừa trực tiếp sở hữu đội xe, vừa hợp tác với các đơn vị vận hành đội xe. Theo SSI, doanh nghiệp hiện có hơn 288.000 xe điện đang hoạt động, bao gồm cả ô tô và xe hai bánh, đồng thời hợp tác với hơn 140 đơn vị vận hành đội xe tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. 

Quy mô hoạt động của GSM cũng đã mở rộng ra 8 quốc gia. Tại Việt Nam, doanh nghiệp ước tính nắm khoảng 55% thị phần gọi xe tính đến quý II/2026. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch (GMV) của GSM đã vượt 1 tỷ USD, trong khi EBITDA đã chuyển sang mức dương từ năm 2025. 

Theo báo cáo, GSM hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị trước IPO (pre-IPO) và đặt mục tiêu thực hiện IPO vào năm 2028. Đây là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng quy mô của doanh nghiệp sau hơn 3 năm hoạt động. 

Hiện Vingroup sở hữu 5% GSM. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp này có thể tiếp tục thay đổi. SSI lưu ý rằng ngày 8/6, Vingroup đã được cấp quyền chọn mua cổ phần từ ông Phạm Nhật Vượng tại một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông và năng lượng. Nếu thực hiện, giao dịch có thể nâng lợi ích kinh tế của Vingroup lên 35% tại GSM Holding, SGT, VinEnergo Holding và G-Energo, qua đó có thể làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Vingroup tại GSM và VinEnergo.

Sự mở rộng của GSM diễn ra song song với đà tăng quy mô của hệ sinh thái xe điện Vingroup. Trong 6 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 128.662 ô tô điện và 429.175 xe máy điện trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, lượng ô tô điện bàn giao trong 8 tháng đạt 154.073 xe. VinFast hiện vẫn hướng tới mục tiêu 300.000 ô tô điện trong cả năm 2026.

Trước đó, tháng 9/2026, GSM cũng có thay đổi đáng chú ý ở thượng tầng. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Tổng giám đốc GSM toàn cầu, chuyển sang giữ vị trí Chủ tịch GSM toàn cầu, thay bà Phạm Thu Hương. 

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

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