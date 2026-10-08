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AIGS công bố kết quả kiểm định: 100% mẫu kim cương PNJ là kim cương thiên nhiên

| | Thị trường chứng khoán

AIGS công bố kết quả kiểm định: 100% mẫu kim cương PNJ là kim cương thiên nhiên

Theo AIGS, 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C được PNJ công bố.

Thông tin từ PNJ, vừa qua, ông Kennedy Ho, Chủ tịch Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS), đã đến thăm và trực tiếp trao chứng thư kiểm định độc lập cho Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo đó, các mẫu kim cương PNJ đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và gửi đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để tiến hành phân tích độc lập. Kết quả cho thấy, 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C được PNJ công bố.

Việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một trong những bước đi trong quá trình tái thiết của PNJ, hướng đến minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.

Trước đó, PNJ cũng đã công bố hướng dẫn để khách hàng chủ động tra cứu thông tin chứng nhận kim cương thông qua hệ thống của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) và P-Lab. Theo hướng dẫn của doanh nghiệp, khách hàng có thể sử dụng mã số chứng nhận hoặc quét mã QR để đối chiếu thông tin kiểm định. Việc cung cấp các công cụ tra cứu giúp người mua có thêm phương thức xác minh đặc điểm sản phẩm thay vì chỉ dựa vào thông tin từ đơn vị bán hàng.

Từ phía doanh nghiệp, đại diện PNJ khẳng định toàn bộ kim cương đưa vào hệ thống đều được nhập khẩu chính ngạch từ các nhà cung cấp lớn ở Thái Lan, Hồng Kông, Mỹ... Doanh nghiệp cũng cho biết đang xem xét thay đổi quy trình của PNJ Lab sau những tranh cãi liên quan đến hoạt động kiểm định.﻿

Động thái tăng cường kiểm định độc lập diễn ra trong bối cảnh PNJ đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định hoạt động sau những biến động liên quan đến vấn đề chất lượng và niềm tin của khách hàng. Thời gian qua, doanh nghiệp đã điều chỉnh chính sách thu đổi sản phẩm, đồng thời công bố kế hoạch tái cấu trúc hoạt động và phương án tài chính nhằm giải quyết những khó khăn phát sinh.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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