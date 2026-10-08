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Em trai Chủ tịch PNJ bán xong 9 triệu cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Em trai Chủ tịch PNJ bán xong 9 triệu cổ phiếu

Ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, đã hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp xuống dưới 1%.

Theo báo cáo kết quả giao dịch vừa công bố, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ), đã bán thành công toàn bộ 9 triệu cổ phiếu PNJ đăng ký trước đó.

Giao dịch được thực hiện trong hai ngày 1–2/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Như vậy, ông Duy đã hoàn tất 100% khối lượng cổ phiếu đăng ký bán chỉ trong hai phiên giao dịch.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PNJ do ông Duy nắm giữ giảm từ 13,83 triệu đơn vị, tương ứng 2,7% vốn điều lệ, xuống còn 4,83 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,94%.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa trên sàn, lượng cổ phiếu ông Duy bán ra có giá trị khoảng 220 tỷ đồng.

Tính cả phần sở hữu của ông Duy và những người có liên quan, lượng cổ phiếu sở hữu sau giao dịch trên còn gần 19,86 triệu đơn vị, tương ứng 3,88% vốn điều lệ.

Động thái thoái bớt vốn của ông Cao Ngọc Duy diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ đang trải qua giai đoạn biến động mạnh trên thị trường chứng khoán. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/10, cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ xuống mức 18.750 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ tháng 5/2017. Thị giá cổ phiếu theo đó đã xuyên thủng vùng đáy thiết lập trong giai đoạn thị trường chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 hồi tháng 3/2020.

Từ vùng đỉnh đầu năm 2026, cổ phiếu PNJ đã mất phần lớn giá trị, kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp từ mức trên 40.000 tỷ đồng xuống dưới 10.000 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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