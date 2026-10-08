Pyn Elite Fund lỗ sâu từ đầu năm, vẫn cược lớn vào Sacombank, Hòa Phát và Thế Giới Di Động

Theo báo cáo tháng 9 mới công bố, PYN Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 6,34% trong tháng, trong khi VN-Index giảm 3,5%. Lũy kế từ đầu năm, quỹ ngoại này đang ghi nhận mức hiệu suất âm 12,67%.

PYN Elite Fund cho rằng nhịp giảm của thị trường trong tháng 9 là thiếu hợp lý và có phần tách rời khỏi các yếu tố nền tảng tích cực. Quỹ kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý 3, trong khi định giá thị trường đã giảm về vùng thấp trong lịch sử.

Trước đó, quỹ ngoại này từng ghi nhận mức giảm 8,47% trong tháng 7. Ông Petri Deryng, người đứng đầu quỹ, khi đó đã mô tả diễn biến thị trường là "kinh hoàng" trong thư gửi nhà đầu tư.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản quản lý của quỹ PYN Elite đạt khoảng 805 triệu euro, tương đương hơn 23.400 tỷ đồng.

Top danh mục của Pun Elite Fund cuối tháng 9/2026.

3 khoản đầu tư lớn nhất chiếm hơn 42% tổng danh mục của quỹ

Dù hiệu suất từ đầu năm kém tích cực, quỹ ngoại từ Phần Lan vẫn duy trì tỷ trọng lớn tại nhiều cổ phiếu chủ chốt trên thị trường Việt Nam. Tại cuối tháng 9, Sacombank tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất, chiếm 18,2% danh mục. Hòa Phát đứng thứ hai với tỷ trọng 14,3%, trong khi Thế Giới Di Động chiếm 10,2%.

Các khoản đầu tư lớn tiếp theo gồm FPT với 8,9%, Vietnam Airlines 6,3%, VIB 5,5%, OCB 4,8%, ACV 4%, SHS 3,8% và DNSE 3,4%. Như vậy, riêng 3 khoản đầu tư lớn nhất là Sacombank, Hòa Phát và Thế Giới Di Động đã chiếm hơn 42% tổng danh mục của quỹ.

PYN Elite Fund cho biết một số yếu tố bất lợi từ bên ngoài tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường trong tháng 9. Fed nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh, trong khi căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu duy trì ở mức cao và làm gia tăng kỳ vọng lạm phát.

Ở trong nước, nguồn cung tiền hạn chế tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất. Dù vậy, dữ liệu kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ năm 2011, qua đó đưa tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 lên 9,01%. Theo PYN Elite, kết quả này vượt các dự báo trước đó và chủ yếu được thúc đẩy bởi khu vực công nghiệp và xây dựng, với mức tăng 12,5%.

Tổng vốn FDI đăng ký trong 9 tháng tăng 76,4% so với cùng kỳ, đạt 50,4 tỷ USD. Doanh số bán lẻ quý 3 tăng 14,5%, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,8%.

Lạm phát ở mức 5,08%, trong khi tỷ giá nhìn chung ổn định. Đáng chú ý, cán cân thương mại chuyển sang thặng dư 1,27 tỷ USD trong tháng 9 sau giai đoạn thâm hụt trước đó.

Nhờ đó, diễn biến này có thể giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa mở rộng cung tiền và đưa thanh khoản hệ thống trở lại trạng thái dồi dào hơn, qua đó hỗ trợ mặt bằng lãi suất trong những tháng tới.

PYN Elite Fund đặt kỳ vọng vào TCX

Trong báo cáo tháng 9, PYN Elite Fund lựa chọn TCBS (mã: TCX) là cổ phiếu của tháng. Quý 3 đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi thị phần môi giới cổ phiếu của TCX lần đầu đạt 10%. TCX tiếp tục là công ty chứng khoán có tốc độ tăng thị phần nhanh nhất, với quy mô thị phần tăng 2,7 lần trong chưa đầy 4 năm, trong khi nhiều đối thủ lớn gần như đi ngang hoặc suy giảm.

Kết quả kinh doanh của TCX cũng duy trì tích cực trong năm 2026. Lợi nhuận ròng quý 2 tăng 19% so với cùng kỳ và 47% so với quý trước, chủ yếu nhờ hoạt động cho vay ký quỹ tăng 66% và mảng ngân hàng đầu tư tăng 33%.

Đáng chú ý, giá trị tư vấn trái phiếu doanh nghiệp của TCX trong quý 2 tăng 138% so với cùng kỳ, qua đó đưa thị phần mảng này lên 48%, từ mức 38% trong năm tài chính 2025.

Quỹ ngoại cho biết TCX đã duy trì vị thế dẫn đầu thị trường này trong 10 năm liên tiếp, đồng thời đánh giá doanh nghiệp đang đi đúng hướng để hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2026.