3 năm sau cái bắt tay với 'ông lớn' Nhật Bản SMBC, Phó TGĐ VPBank kể về cuộc chơi phía sau những khoản vốn tỷ USD

Năm 2023, VPBank ký thỏa thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC, ngân hàng thuộc Tập đoàn Tài chính SMFG của Nhật Bản, qua đó đưa SMBC Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank.

Tại Tọa đàm Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu sáng 8/10, sau 3 năm hai ngân hàng về chung một nhà, ông Kamijo Hiroki, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Ngân hàng giao dịch và Đầu tư nước ngoài - Ngân hàng VPBank kể về cách VPBank và SMBC kết hợp thế mạnh để kết nối doanh nghiệp Việt với mạng lưới toàn cầu, từ chuỗi cung ứng, nguồn vốn đến phát triển nhân tài.

Ông Kamijo Hiroki cho biết, trong quá khứ, nhiều nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam nhờ chi phí lao động cạnh tranh và môi trường sản xuất thuận lợi. Những thế mạnh này vẫn rất quan trọng, nhưng nếu đứng riêng lẻ thì không đủ.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang đặt ra những câu hỏi rộng hơn. Việt Nam có thể hỗ trợ các chuỗi cung ứng phức tạp và có khả năng chống chịu hay không? Hoạt động ngân quỹ có thể được quản lý với tốc độ cao và tính minh bạch đầy đủ hay không? Nguồn nhân lực dành cho các ngành công nghiệp tiên tiến có đủ hay không? Các cam kết về phát triển bền vững có thể được thực hiện ngay tại thị trường trong nước hay không? Và hệ sinh thái có thể hỗ trợ quá trình mở rộng trong dài hạn hay không?

Từ những yêu cầu trên, lãnh đạo VPBank cho rằng có thể thấy 5 nhóm năng lực ngày càng được chú trọng gồm: chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng; công nghệ và năng lực số; nhân tài và đổi mới sáng tạo; phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; và hội nhập thông qua quan hệ đối tác toàn cầu.

“Mô hình đang chuyển dịch từ tăng trưởng dựa trên chi phí sang mô hình hệ sinh thái kết nối. Thành công sẽ không chỉ phụ thuộc vào khả năng thu hút đầu tư, mà còn phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ nhà đầu tư vận hành hiệu quả, mở rộng với sự tự tin và xây dựng các mối liên kết sâu rộng hơn với doanh nghiệp Việt Nam”, ông nói.

Ông Kamijo Hiroki dẫn mối quan hệ hợp tác giữa VPBank và SMBC là một ví dụ cho cách kết nối các nguồn lực để tạo ra kết quả kinh doanh cụ thể.

Về chuỗi cung ứng, VPBank có nền tảng số, mạng lưới quan hệ với doanh nghiệp Việt Nam và hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, SMBC (ngân hàng thương mại lớn thứ hai tại Nhật Bản) có mạng lưới khách hàng đa quốc gia, các quan hệ kinh doanh quốc tế và nhu cầu từ những doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, chẳng hạn mở rộng bán hàng. Hai bên qua đó kết nối các nhà cung cấp trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời mở thêm cơ hội trong chuỗi cung ứng.

Ở chuỗi cung ứng, ông Kamijo dẫn trường hợp bắt tay với De Heus (tập đoàn nông nghiệp Hà Lan) để minh họa cho việc kết nối mạng lưới doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế. VPBank có thể tận dụng mạng lưới doanh nghiệp trong nước, trong khi SMBC có quan hệ với các khách hàng và đối tác toàn cầu, qua đó mở thêm cơ hội cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Trong thanh toán xuyên biên giới, ông Kamijo nhắc đến Taptap Send, một đối tác đã có quan hệ với các ngân hàng được SMBC đầu tư tại châu Á. Hợp tác với VPBank cho thấy mạng lưới quốc tế của SMBC có thể hỗ trợ mở rộng kết nối thanh toán quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Về nguồn vốn, VPBank có thế mạnh huy động và triển khai tại thị trường trong nước, trong khi SMBC hỗ trợ tiếp cận các mạng lưới vốn toàn cầu, các định chế tài chính phát triển và thị trường vốn quốc tế. Hai bên cùng huy động nguồn vốn trong nước và xuyên biên giới để hỗ trợ FDI, cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh doanh.

“Một ví dụ gần đây là khoản vay hợp vốn trị giá 1,44 tỷ USD, cho thấy khả năng huy động nguồn vốn quốc tế thông qua quan hệ hợp tác này để hỗ trợ tăng trưởng tại Việt Nam. Bên cạnh đó là dự án cho vay hai bước trị giá 150 triệu USD giữa VPBank và JBIC, với sự hỗ trợ của SMBC”, lãnh đạo ngân hàng nêu ví dụ.

Về phát triển nhân tài, lãnh đạo VPBank cho biết ngân hàng đóng góp đội ngũ chuyên gia trong nước cùng kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, trong khi SMBC cung cấp chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế.

“SMBC đã mời một số nhân sự trẻ của VPBank tham gia chương trình đào tạo kéo dài hai tuần tại trụ sở chính ở Nhật Bản, tập trung vào các sản phẩm toàn cầu, kiến thức chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, hai bên cùng xây dựng một đội ngũ lãnh đạo trẻ với tầm nhìn và văn hóa làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế”, ông chia sẻ.

Ông Kamijo Hiroki cho rằng, tăng trưởng bền vững đòi hỏi sự tham gia của 6 nhóm bên liên quan: Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài, hiệp hội ngành nghề, các trường đại học và các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, giá trị của hệ sinh thái không đơn thuần được tạo ra bằng việc đưa các chủ thể này cùng ngồi vào một bàn. Giá trị thực sự đến từ cách thức tổ chức để các bên phối hợp với nhau.

Lộ trình này gồm bốn bước thực tiễn. Đây là lộ trình từ kết nối đến triển khai: thống nhất các ưu tiên chung, kết nối những năng lực bổ trợ, huy động vốn và chuyên môn, đồng thời nhân rộng các giải pháp nhằm xây dựng chuỗi giá trị vững mạnh hơn và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.