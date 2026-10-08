VPBankS nhận “cú đúp” giải thưởng quốc tế về phân tích và quản trị

‏Cụ thể, CTCP Chứng khoán VPBank (‏VPBankS; HoSE: VPX‏) được International Finance Awards vinh danh ở hạng mục "Best Securities Research House Vietnam 2026" (Đơn vị phân tích chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2026), đồng thời giành giải "Best Corporate Governance Initiative Vietnam 2026" (Sáng kiến quản trị doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2026) tại Global Banking & Finance Awards.‏

‏Đây là giải thưởng thường niên do International Finance và Global Banking & Finance Review, hai tạp chí có trụ sở tại Anh, tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có thành tựu nổi bật và sáng kiến đổi mới sáng tạo. "Cú đúp" giải thưởng quốc tế uy tín là sự ghi nhận năng lực nghiên cứu, phân tích cũng như sự cải thiện về chất lượng quản trị doanh nghiệp, góp phần củng cố tính minh bạch và niềm tin của cổ đông. Đây cũng là hai nền tảng quan trọng giúp VPBankS nâng cao chất lượng dịch vụ, tư vấn, tạo nền tảng để công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và theo đuổi các mục tiêu dài hạn.‏

‏VPBankS được vinh danh là "Best Securities Research House Vietnam 2026" (Đơn vị phân tích chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2026) bởi International Finance và "Best Corporate Governance Initiative Vietnam 2026" (Sáng kiến quản trị doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2026) bởi Global Banking & Finance Review.‏

‏Trong bối cảnh thông tin tài chính, chứng khoán ngày càng đa dạng và được cập nhật liên tục, nhà đầu tư cần những phân tích chuyên sâu để chắt lọc thông tin, đánh giá cơ hội và nhận diện rủi ro. Năng lực nghiên cứu – phân tích, vì vậy, là nền tảng giúp công ty chứng khoán hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu và khẩu vị đầu tư.‏

‏Từ năm 2023, VPBankS đã ra mắt Trung tâm phân tích VPBankS Research với mục tiêu trở thành địa chỉ hàng đầu cung cấp đầy đủ các sản phẩm phân tích chiến lược, cập nhật vĩ mô, nhận định thị trường cùng các khuyến nghị hiệu quả, kịp thời. VPBankS Research mang đến hệ thống báo cáo đa dạng, từ phân tích cổ phiếu doanh nghiệp, phân tích sự kiện, vĩ mô – tiền tệ – trái phiếu, phân tích ngành cũng như thực hiện các chuỗi livestream kiến thức, thông tin thị trường. ‏

‏Bên cạnh đó, các chuyên gia từ VPBankS còn tích cực góp phần nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng thông qua các sự kiện, hội thảo chuyên môn như VPBankS Talk, "Việt Nam và các chỉ số" trên VTV, hay "The Investor" trên CafeF. ‏

‏Bên cạnh dấu ấn về năng lực nghiên cứu, giải thưởng sáng kiến quản trị doanh nghiệp mang ý nghĩa đặc biệt khi VPBankS bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên HoSE từ ngày 11/12/2025. Cột mốc này không chỉ mở ra cơ hội mở rộng quy mô hoạt động mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, trách nhiệm với cổ đông và năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế.‏

‏Đáp ứng những yêu cầu đó, VPBankS chú trọng nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Công ty thường xuyên tổ chức và cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tuân thủ, qua đó nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ. Song song với việc chủ động công bố thông tin và duy trì website song ngữ Việt – Anh, VPBankS tổ chức các cuộc gặp giữa ban lãnh đạo với nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện trao đổi trực tiếp, giải đáp các vấn đề được quan tâm và củng cố sự gắn kết với cộng đồng đầu tư.‏

‏Sự ghi nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước trong bối cảnh VPBankS liên tục mở rộng quy mô và cải thiện vị thế trên thị trường. Kết thúc quý II/2026, công ty nằm trong top 8 thị phần môi giới trên HoSE. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước vượt 38.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 2.673 tỷ đồng. Lợi thế từ hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (‏VPBank; HoSE: VPB‏) và đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là động lực quan trọng, giúp VPBankS nhanh chóng mở rộng tệp khách hàng, gia tăng năng lực cạnh tranh.‏

‏Bên cạnh hai giải thưởng quốc tế mới, trong năm 2026, VPBankS còn được Global Business Outlook ghi nhận là "Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất" và vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026 và xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026‏

‏Những giải thưởng ở mảng môi giới, công nghệ, phân tích và quản trị cho thấy sự phát triển trên nhiều phương diện của công ty. Trên nền tảng đó, việc tiếp tục gắn chất lượng tư vấn với trải nghiệm giao dịch và năng lực quản trị sẽ giúp VPBankS củng cố quan hệ lâu dài với khách hàng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.‏