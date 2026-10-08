Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai cổ phiếu ngân hàng bất ngờ "hút" tiền nhóm tự doanh CTCK phiên 8/10

| | Thị trường chứng khoán

Hai cổ phiếu ngân hàng bất ngờ "hút" tiền nhóm tự doanh CTCK phiên 8/10

Tự doanh CTCK mua ròng 13 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường ghi nhận đà phục hồi lên quanh 1.765 điểm trong phiên sáng 8/10, tuy nhiên thanh khoản tiếp tục suy giảm. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh dần trong phiên chiều, theo đó đóng cửa VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 415 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 13 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 107 tỷ đồng. Theo sau là TCB (96 tỷ), FUEVFVND (73 tỷ), PVT (40 tỷ), MWG (37 tỷ), FRT (27 tỷ), HDB (13 tỷ), FPT (11 tỷ), NT2 (7 tỷ) và VTP (5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -57 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-56 tỷ), MCH và VIC cùng -35 tỷ, VIX (-24 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như SSI (-23 tỷ), LPB (-21 tỷ), ACB (-19 tỷ), VIB (-17 tỷ) và MSB (-16 tỷ đồng). ﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn: Khối ngoại bán ròng hơn 100.000 tỷ đồng trên TTCK Việt Nam từ đầu năm

Buồn: Khối ngoại bán ròng hơn 100.000 tỷ đồng trên TTCK Việt Nam từ đầu năm Nổi bật

Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam Nổi bật

FPT vừa chấm dứt một kỷ lục buồn

FPT vừa chấm dứt một kỷ lục buồn

16:22 , 08/10/2026
Phiên 8/10: Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng

Phiên 8/10: Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng

16:08 , 08/10/2026
Một nhóm ngành được dự báo “vô địch” tăng trưởng lợi nhuận quý 3, mức tăng hơn 200%

Một nhóm ngành được dự báo “vô địch” tăng trưởng lợi nhuận quý 3, mức tăng hơn 200%

14:04 , 08/10/2026
Một Tiến sĩ bị công ty chứng khoán bán giải chấp trong phiên 7/10

Một Tiến sĩ bị công ty chứng khoán bán giải chấp trong phiên 7/10

13:55 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên