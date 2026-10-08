Hai cổ phiếu ngân hàng bất ngờ "hút" tiền nhóm tự doanh CTCK phiên 8/10

Thị trường ghi nhận đà phục hồi lên quanh 1.765 điểm trong phiên sáng 8/10, tuy nhiên thanh khoản tiếp tục suy giảm. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh dần trong phiên chiều, theo đó đóng cửa VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 415 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 13 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 107 tỷ đồng. Theo sau là TCB (96 tỷ), FUEVFVND (73 tỷ), PVT (40 tỷ), MWG (37 tỷ), FRT (27 tỷ), HDB (13 tỷ), FPT (11 tỷ), NT2 (7 tỷ) và VTP (5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -57 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-56 tỷ), MCH và VIC cùng -35 tỷ, VIX (-24 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như SSI (-23 tỷ), LPB (-21 tỷ), ACB (-19 tỷ), VIB (-17 tỷ) và MSB (-16 tỷ đồng). ﻿