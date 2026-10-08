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Phiên 8/10: Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 8/10: Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 415 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường, khiến VN-Index giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch . Khép lại phiên 8/10, chỉ số giảm 11 điểm, tại 1.738 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 15.800 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 415 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 415 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PLX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 91 tỷ đồng. Theo sau, VIC và PVT là mã tiếp theo được gom mạnh 66 và 62 tỷ đồng.

Phiên 8/10: Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 1.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 153 tỷ đồng. Theo sau là HDB và bị bán ròng 118 và PNJ bị bán 116 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, NTP.

Phiên 8/10: Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 2.

(Nguồn: Vietcap)

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 13 tỷ đồng; theo sau BVS bị bán 1 tỷ, IDC, TIG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ACV được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, QNS và PHP cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Phiên 8/10: Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 3.

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, VGT bị khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VEA, DDV,...

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
khối ngoại

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