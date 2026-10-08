Một "ông lớn" đầu ngành được dự báo lãi quý 3 tăng sốc hơn 700%

Theo báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý III/2026 của Chứng khoán VPBank (VPBankS), một số doanh nghiệp được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến so với cùng kỳ, trong đó BSR nổi bật với mức tăng hơn 700%.

Cụ thể, VPBankS dự báo CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt khoảng 8.243 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 7.419 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2026, lần lượt tăng 684% và 717% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 7.345 tỷ đồng, tăng 709%.

Theo nhóm phân tích, hoạt động của BSR trong quý vẫn cơ bản ổn định, với sản lượng sản xuất và kinh doanh dự kiến khoảng 2 triệu tấn sản phẩm các loại. Động lực lớn đến từ chênh lệch giữa giá các sản phẩm xăng dầu và giá dầu thô nguyên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt đối với dầu diesel (DO), qua đó hỗ trợ mạnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

VPBankS đưa ra dự báo tích cực với BSR trong bối cảnh triển vọng chung của nhóm dầu khí cũng được đánh giá khả quan. Lợi nhuận sau thuế quý III của toàn nhóm được dự báo đạt 13.183 tỷ đồng, tăng 147,5% so với cùng kỳ. Động lực đến từ giá dầu và các sản phẩm lọc dầu duy trì ở mức cao khi nguồn cung thắt chặt, đồng thời hoạt động khai thác dầu khí trong nước tiếp tục được đẩy mạnh.

Không chỉ BSR, VPBankS còn dự báo một số doanh nghiệp khác có mức tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý. Vinhomes (VHM) được kỳ vọng đạt 19.021 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, tăng 328,8% so với cùng kỳ. Động lực đến từ lượng doanh số chưa bàn giao lớn vào cuối quý II, cùng việc bắt đầu bàn giao tại một số dự án mới và tiếp tục ghi nhận các dự án hiện hữu.

Viglacera (VGC) cũng được dự báo ghi nhận 365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 210,3%. Các khu công nghiệp hiện hữu tiếp tục đóng góp ổn định, trong khi mảng kính và vật liệu xây dựng được kỳ vọng cải thiện từ nền thấp.

Ở nhóm bán lẻ, Thế Giới Di Động (MWG) được dự báo đạt 3.514 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III, tăng 97% so với cùng kỳ. Động lực đến từ doanh thu trên cửa hàng hiện hữu cải thiện, nhu cầu mùa tựu trường và các đợt ra mắt sản phẩm mới, trong khi Bách Hóa Xanh tiếp tục mở rộng mạng lưới. FPT Retail (FRT) cũng được dự báo đạt 451 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 69,6%.

Một số doanh nghiệp khác được dự báo tăng trưởng đáng kể gồm Phước Hòa (PHR) với lợi nhuận quý III khoảng 430 tỷ đồng, tăng 62,5%; PVTrans (PVT) khoảng 558 tỷ đồng, tăng gần 60%.