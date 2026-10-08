Chủ tịch bị bắt, doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có động thái mới

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 8/10/2026 về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng (MTV3) vào công ty mẹ.

MTV3 là doanh nghiệp do TV1 sở hữu 100% vốn, có trụ sở tại TP. Đà Nẵng và được thành lập từ năm 2011. Theo kế hoạch, quá trình sáp nhập được triển khai từ tháng 9/2026 và dự kiến hoàn tất trong quý IV năm nay.

Sau khi sáp nhập, MTV3 sẽ chấm dứt tồn tại, toàn bộ tài sản, công nợ, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được chuyển về TV1. Đáng chú ý, cả 6 lao động của công ty con sẽ chuyển sang làm việc tại công ty mẹ, không phát sinh nhân sự dôi dư hay chi phí xử lý lao động. Việc sáp nhập nhằm tái cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh TV1 trải qua nhiều biến động liên quan đến nhân sự cấp cao. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT TV1, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Đến nay, ông Chỉnh mới bị tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 2/6/2026 và chưa ghi nhận quyết định miễn nhiệm hay bầu người thay thế.

Từ ngày 2/6/2026, ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được giao phụ trách hoạt động của HĐQT.

Tại báo cáo tài chính bán niên năm 2026, đơn vị kiểm toán đưa ra vấn đề nhấn mạnh liên quan đến vụ án đang được điều tra. Theo giải trình của TV1, tại thời điểm 30/6/2026, vụ án chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở những thông tin và tài liệu hiện có, doanh nghiệp đánh giá chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan cần phải ước tính và trích lập dự phòng.



Bên cạnh những biến động về nhân sự, TV1 vẫn duy trì hoạt động kinh doanh có lãi. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 279 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 3% xuống còn 57,8 tỷ đồng do chi phí gia tăng. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 39,3% xuống 34,8%. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của công ty đạt 1.102 tỷ đồng.

Mới đây, TV1 còn công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/10/2026. Với gần 26,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 40 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cổ đông lớn nhất nắm giữ 54,34% vốn, ước tính nhận về khoảng 21,8 tỷ đồng.



